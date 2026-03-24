Horóscopo chino: una terrible predicción podría cumplirse esta semana para estos 3 signos animales

El horóscopo chino reveló las predicciones de la semana, que abarcan del lunes 23 al domingo 29 de marzo, la última del mes. Sin embargo, más allá de revelar bendiciones para cada signo animal, advirtió a 3 de ellos por visiones terribles que podrían cumplirse en estos días.

Según lo revelado por Susy Forte, especialista en astrología, el Búfalo, el Caballo y la Serpiente tienen alertas claras que podrían complicar sus próximos días si no las manejan bien. Estas fueron sus predicciones para La Nación:

BÚFALO : Aquí hay una advertencia importante: imprevistos en el hogar o la familia . Esto puede traducirse en conflictos, gastos inesperados o tensiones emocionales. Aunque se pueden resolver, el inicio de la semana pinta inestable .

: Aquí hay una advertencia importante: . Esto puede traducirse en conflictos, gastos inesperados o tensiones emocionales. Aunque se pueden resolver, . CABALLO : Este es uno de los más sensibles. Habla de resistencia interna, cambios obligados y obstáculos . Si la persona no se adapta, esos cambios pueden volverse caóticos o generar frustración fuerte.

: Este es uno de los más sensibles. Habla de . Si la persona no se adapta, o generar frustración fuerte. SERPIENTE: Aunque suena positivo, el proceso de sanación y reto de autoestima puede ser complicado. Si no se trabaja bien, puede derivar en inseguridad, decisiones erróneas o retrocesos emocionales.

El búfalo, el caballo y la serpiente tienen señales de advertencia, según el horóscopo chino.|(ESPECIAL/GROK AI)

Mientras tanto, los signos de Dragón, Perro y Cerdo no se librarán, pues también hay señales leves de advertencia, relacionados con el riesgo de perder el enfoque, una necesidad de adaptarse y un inicio lento que podría ser frustrante.

En cambio, los signos animales del horóscopo chino son Rata, Tigre, Conejo, Cabra, Mono y Gallo.

Cómo cuidarte de las malas energías, según el horóscopo chino

Si eres de los signos que tienen advertencias esta semana, existen amuletos que te pueden proteger de las malas energías, según el horoscopo chino . Este 2026, cada animal tiene su objeto de valor y podrían ayudarlo a evadir cualquier señalde advertencia: