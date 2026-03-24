Horóscopo chino: una terrible predicción podría cumplirse esta semana para estos 3 signos animales
Estos son los signos del horóscopo chino que tienen que cuidarse porque tendrán días difíciles
El horóscopo chino reveló las predicciones de la semana, que abarcan del lunes 23 al domingo 29 de marzo, la última del mes. Sin embargo, más allá de revelar bendiciones para cada signo animal, advirtió a 3 de ellos por visiones terribles que podrían cumplirse en estos días.
Según lo revelado por Susy Forte, especialista en astrología, el Búfalo, el Caballo y la Serpiente tienen alertas claras que podrían complicar sus próximos días si no las manejan bien. Estas fueron sus predicciones para La Nación:
- BÚFALO: Aquí hay una advertencia importante: imprevistos en el hogar o la familia. Esto puede traducirse en conflictos, gastos inesperados o tensiones emocionales. Aunque se pueden resolver, el inicio de la semana pinta inestable.
- CABALLO: Este es uno de los más sensibles. Habla de resistencia interna, cambios obligados y obstáculos. Si la persona no se adapta, esos cambios pueden volverse caóticos o generar frustración fuerte.
- SERPIENTE: Aunque suena positivo, el proceso de sanación y reto de autoestima puede ser complicado. Si no se trabaja bien, puede derivar en inseguridad, decisiones erróneas o retrocesos emocionales.
Mientras tanto, los signos de Dragón, Perro y Cerdo no se librarán, pues también hay señales leves de advertencia, relacionados con el riesgo de perder el enfoque, una necesidad de adaptarse y un inicio lento que podría ser frustrante.
En cambio, los signos animales del horóscopo chino son Rata, Tigre, Conejo, Cabra, Mono y Gallo.
Cómo cuidarte de las malas energías, según el horóscopo chino
Si eres de los signos que tienen advertencias esta semana, existen amuletos que te pueden proteger de las malas energías, según el horoscopo chino. Este 2026, cada animal tiene su objeto de valor y podrían ayudarlo a evadir cualquier señalde advertencia:
- RATA: lleva monedas chinas con hilo rojo para atraer estabilidad y proteger tu dinero.
- BUEY: usa obsidiana para alejar energías negativas y mantener la calma.
- TIGRE: el ojo de tigre te ayudará a reforzar la seguridad y tomar mejores decisiones.
- CONEJO: la amatista será clave para mantener equilibrio emocional y paz interior.
- DRAGÓN: una figura de dragón dorado potenciará tu liderazgo y poder personal.
- SERPIENTE: el jade verde favorecerá tu sabiduría y el equilibrio en la salud.
- CABALLO: una vela roja mantendrá tu energía, motivación y pasión en alto.
- CABRA: el cuarzo rosa atraerá amor y estabilidad emocional.
- MONO: una llave dorada abrirá puertas a nuevas oportunidades.
- GALLO: un espejo pequeño te protegerá de envidias y malas energías.
- PERRO: una cruz te ayudará a conservar la paz interior.
- CERDO: un elefante con la trompa arriba atraerá abundancia.