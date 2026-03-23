Horóscopo chino: las impactantes predicciones de la semana para cada signo animal, del 23 al 29 de marzo

Salieron a la luz las predicciones del horóscopo chino para cada signo animal, que abarcan los presagios del lunes 23 al domingo 29 de marzo de 2026.

Según la especliasita en astrología, Susy Forte, algunos tendrán pruebas difíciles que deben resolver, mientras que otros podrán disfrutar de energía positiva y buena suerte en todos los sentidos . Las predicciones, según contó a La Nación, son los siguientes:

RATA

Se abre una etapa en la que tomarás el control de tu vida con determinación y coraje. Las relaciones sociales, amistades y proyectos en equipo serán clave para avanzar. Viejos sueños resurgen con fuerza y podrías vivir una historia de amor intensa y significativa. Este es un momento de autoconocimiento: soltar lo que ya no encaja será esencial para evolucionar. En el amor, la conexión será profunda, con mucha pasión y romanticismo. Habrá avances emocionales y claridad mental. La clave es no retroceder en tus decisiones

BÚFALO

Los imprevistos marcarán el ritmo de estos días, especialmente en temas del hogar o la familia. Aunque será un periodo desafiante, tendrás la oportunidad de resolver pendientes y recuperar estabilidad laboral. También es un buen momento para cuidar tu salud y comenzar nuevos hábitos. En el amor, habrá espacios de disfrute y conexión. Todo está en la superación de retos con resultados positivos. La clave es mantener el equilibrio y tomar decisiones con calma.

TIGRE

Tu energía estará en su punto más alto, permitiéndote avanzar con seguridad hacia tus metas. Habrá logros en el ámbito laboral, pero no descuides tu bienestar físico. En el amor, sentirás el deseo de estabilidad, aunque deberás trabajar tus miedos al compromiso. Mostrarte auténtico será tu mayor fortaleza. Tendrás crecimiento profesional y evolución emocional, solo debes de confiar y abrirte al amor.

CONEJO

Las oportunidades tocarán tu puerta, especialmente en proyectos personales o laborales. Es momento de actuar y dejar atrás pensamientos limitantes. Buscarás paz y equilibrio, así que prioriza tu bienestar emocional. En el amor, fluir será mejor que resistirte a lo que no puedes controlar. Habrá expansión y nuevas oportunidades. Debes aceptar lo que llega con actitud positiva.

DRAGÓN

Tu brillo natural se intensifica y te coloca en el centro de atención. Es un periodo ideal para materializar proyectos y avanzar profesionalmente. Habrá cambios importantes que exigirán orden y disciplina. En el amor, podrás mejorar tu situación si te enfocas en lo real y dejas de lado las fantasías. Tendrás logros importantes y crecimiento material. Pero debes de perseverar sin perder el enfoque.

SERPIENTE

Se avecina una etapa de renovación y movimiento. Las oportunidades laborales y los viajes podrían marcar el rumbo de este ciclo. En lo personal, vivirás un proceso de sanación y equilibrio. Confiar en ti será el mayor reto, pero también la clave para avanzar. Tu predicción son los nuevos comienzos y estabilidad emocional. Mientras que la clave es fortalecer tu autoestima.

CABALLO

Los cambios llegan, aunque no sin cierta resistencia interna. Tendrás que adaptarte y confiar en que todo ocurre para tu crecimiento. Es un momento de transformación interna que requiere paciencia. Si mantienes el enfoque, podrás superar obstáculos y avanzar con éxito. Tendrás evolución personal y oportunidades importantes. Recuerda confiar en tus procesos.

Horóscopo chino: predicciones del Caballo para la semana.|(ESPECIAL/CANVA)

CABRA

Comienzas una etapa favorable en el trabajo, con reconocimiento y apoyo de quienes te rodean. Podrás destacar y mostrar tu talento. En lo emocional, algo que guardabas saldrá a la luz, brindándote alivio y claridad. El amor también toma un nuevo rumbo. Tu futuro es el crecimiento profesional y liberación emocional. Debes aprender a confiar en tu experiencia.

MONO

Este será tu momento de protagonismo. Las decisiones que tomes ahora influirán en tu futuro, especialmente en temas económicos. Es ideal para cerrar acuerdos y organizar tus finanzas. Mantenerte enfocado será fundamental para avanzar. En el amor, nuevos proyectos en pareja podrían surgir. Buscarás estabilidad económica y progreso gradual. Para lograrlo, debes organizarte y actuar con claridad.

GALLO

Tu atención al detalle te permitirá avanzar y encontrar nuevas oportunidades. Es momento de innovar y salir de tu zona de confort. La armonía familiar influirá directamente en tu bienestar. En el amor, buscarás estabilidad y compromiso. Pronto tendrás una renovación personal y apertura a nuevas posibilidades. Debes aprender a adaptarte a lo nuevo.

PERRO

Se presentan oportunidades importantes para crecer y consolidar proyectos. La economía mejora, pero deberás ser flexible ante cambios externos. En el amor, podrías replantear tus necesidades y buscar mayor independencia emocional. Así ograrás avances sólidos y renovación en relaciones. La clave está en adaptarte sin perder tu esencia.

CERDO

El inicio será más lento, invitándote a reflexionar antes de actuar. Es un buen momento para planificar y organizar tus próximos pasos. Más adelante, la energía se activará y podrás avanzar con firmeza en lo laboral. En lo emocional, la introspección te ayudará a aclarar tus sentimientos. Tu predicción es sobre el crecimiento progresivo y claridad emocional. La clave es pensar antes de actuar.