Los horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 23 al 27 de marzo

Mhoni Vidente reveló el horóscopo semanal , que abarca todas las predicciones para cada signo del zodiaco del lunes 23 al martes 31 de marzo de 2026.

Según la pitonisa cubana, entra la nueva era de Aries, provocando cambios energéticos en los demás signos. Algunos de ellos tienen pruebas difíciles que deben superar. Esto dijo en sus predicciones.

ARIES

Te sale la carta del Diablo, lo que significa que tendrás una semana llena de sorpresas en el trabajo, precisamente con muchos pendientes. Tendrás un dinerito extra y esto te ayudará a tener más oportunidades para hacer ese viaje que tanto planeas. Tu punto débil es el intestino, la gastritis; por eso, debes cuidar lo que comes. Recibirás una noticia que tanto estabas esperando en el trabajo. ¿Un ascenso? En el amor, Mhoni Vidente dice que debes esperar a estar sano del corazón; luego, ya buscas una pareja.

TAURO

Es tiempo de crecer y de quitarse complejos. Deja tus pensamientos negativos atrás para poder darle paso a lo que realmente necesitas: avanzar con nuevas oportunidades. Si tienes que alejarte de personas que no te aportan, hazlo, este es el momento indicado. Tendrás una semana de sanación económica. Así que, si recibes un dinero, paga deudas y no lo gastes en cosas que no necesitas. La famosa astróloga recomienda darle una vuelta a tus hábitos para que tu cuerpo sane lo que tiene que sanar.

GÉMINIS

La carta del Sol te permite brillar en tu semana mágica. Estás en planes positivos: vacaciones, gastos, mejoras laborales. Quítate la energía negativa de la mente para que puedas potenciar todo lo bueno que tienes. Administra tu tiempo para que no te estreses, para que seas más productivo sin la necesidad de arriesgar tu salud. Tienes muy buena suerte, dice Mhoni Vidente, así que confía en tu intuición. Eso sí, hay una advertencia: cuidado con la brujería y las malas personas.

CÁNCER

Son tiempos de estar arriba y de crecer. Tienes que entender esta semana que lo mejor que tienes es la fe, aunque es ideal que tu prioridad es elegir quién sí y quién no debe de estar cerca de ti. Tu mejor día será el 25 de marzo y es posible que te llegue un dinerito extra. Tu punto débil es el riñón, páncreas e hígado; aprende a comer mejor y no olvides hacerte un chequeo. Hay una señal de advertencia: cuidado con la gente, cuida tu dinero y no lo prestes.

LEO

Esta semana estas sonriendo, con energía positiva y mentalidad abierta, por eso debes hacer cambios radicales para aprovechar la buena suerte. En lo laboral, alguien te está mirando y se acercará a ti cuando sea el momento indicado para ofrecerte un negocio importante. En la alud, debes de cuidarte y no cargues mucho peso. Recibes una señal de inversión, pero no de dinero, sino de conocimiento: busca estudiar más y mejorar tus habilidades.

El horóscopo de hoy de Mhoni Vidente para el signo LEO.|(Facebook de Mhoni Vidente)

VIRGO

Eres el emperador esta semana. Serán días de decisiones difíciles que debes de resolver. Tu mejor día es hoy lunes 23 de marzo, úsalo como impulso para darle una nueva vida a tu camino. Tienes suerte en los juegos de azar y atracción del dinero, ¿harás algo al respecto? Mhoni Vidente recomienda que te repitas todos los días lo siguiente: “soy merecedor de grndesas”.

LIBRA

No tienes tiempo que perder. Esta semana aprender a valorarte y reacomodarás tus ideas sobre qué quieres hacer para los próximos días. Cosechas triunfos, y lo estás notando. Habrá un dinero extra por algo del pasado, y esto te beneficiará para tus deudas y tus ahorros. Compra un espejo para que te mires antes de salir de casa y tengas una mejor actitud porque tienes que recordar que “eres perfección”. Estás listo para tener una pareja estable; no te quedes con las ganas.

ESCORPIO

Debes de aprender a ser más cauteloso porque te estás dejando llevar por las situaciones estresantes. Lo más importante que tienes es la paz mental, por eso no debes de dejar que nadie te involucre en sus problemas; si encuentras una, aléjate porque no lo necesitas. Tu mejor día es el martes 24 de marzo, con una señal de suerte y señales del amor de una expareja que busca hacer chismes, pero debes ignorarlo.

SAGITARIO

Tienes que tener fe, pero esto va de la mano de la constancia. No te desanimes si las cosas no están saliendo como quieres, recuerda que algunos frutos tardan en llegar. Estás aprendiendo a ser menos presuntuoso y egocéntrico; tu mejor aliado será la discreción. Tienes que cuidar tu salud para que no te enfermes pronto. Tu mejor día es el 26 de marzo, donde habrá una reunión laboral en donde recibirás una buena noticia. Prepárate.

CAPRICORNIO

Sigues teniendo una buena racha. Debes de mentalizarte para fortalecer tu energía, algo que está debilidanto tu aura. Es momento de deshacerte y cambiar de caminos que no te están funcionando. Tu mejor día es el 27 de marzo y será una semana llena de trabajo que pronto rendirá frutos. Tu punto débil son los nervios, debes relajarte y respirar profundo. Otra señal es: debes de ser prudente y no hables con todos sobre tus planes. La primavera te ayudará a quitarte de las malas energías.

ACUARIO

Estás de racha y buena energía. Úsala para reinventarte, tanto en lo económico como en el amor. Estás recibiendo noticias agradables en todos los ámbitos, y eso te está ayudando a tener un terreno fértil para realizar cualquiera de tus proyectos e ideas… incluso en el amor. Mhoni Vidente dice que esta semana se cumplirá un deseo que estabas esperando mucho.

PISCIS

La carta del juicio te dice que debes de arreglar toda tu papelería y pasar a una nueva etapa de madurez. Estás cargando con un sentimiento de culpa que no te deja ver con claridad todo lo que está por venir para ti, así que debes de dedicarle un momento diario para la reflexión y superación. Ya no te estanques, muévete si no te sientes cómodo. Las predicciones dicen que viene estabilidad, riqueza y buena salud.