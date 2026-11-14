Horóscopo de hoy domingo 15 de noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 15 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 15 de noviembre de 2026

Hoy, domingo 15 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: la Luna en Acuario favorece los encuentros sociales y el intercambio de ideas con personas que comparten tus intereses. Una amistad puede acercarte una propuesta interesante, pero revisa sus condiciones antes de comprometerte.

la Luna en Acuario favorece los encuentros sociales y el intercambio de ideas con personas que comparten tus intereses. Una amistad puede acercarte una propuesta interesante, pero revisa sus condiciones antes de comprometerte. Tauro: podrías recibir novedades relacionadas con un proyecto profesional o una responsabilidad pendiente. Evita que las exigencias externas alteren tu descanso y busca momentos de tranquilidad.

podrías recibir novedades relacionadas con un proyecto profesional o una responsabilidad pendiente. Evita que las exigencias externas alteren tu descanso y busca momentos de tranquilidad. Géminis: la Luna en Acuario despierta tus ganas de aprender, viajar y explorar nuevas experiencias. Una conversación afectiva puede ayudarte a recuperar la ilusión y fortalecer un vínculo.

la Luna en Acuario despierta tus ganas de aprender, viajar y explorar nuevas experiencias. Una conversación afectiva puede ayudarte a recuperar la ilusión y fortalecer un vínculo. Cáncer: será conveniente revisar tus gastos y resolver con prudencia un asunto económico compartido. No guardes emociones que necesitas expresar para evitar tensiones en una relación cercana.

será conveniente revisar tus gastos y resolver con prudencia un asunto económico compartido. No guardes emociones que necesitas expresar para evitar tensiones en una relación cercana. Leo: la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y te invita a buscar acuerdos más equilibrados. Escuchar las necesidades de alguien importante facilitará un acercamiento.

la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y te invita a buscar acuerdos más equilibrados. Escuchar las necesidades de alguien importante facilitará un acercamiento. Virgo: organiza tus actividades y evita exigirte más de lo necesario durante la jornada. Una mejora en tus hábitos cotidianos puede ayudarte a recuperar energía y concentración.

organiza tus actividades y evita exigirte más de lo necesario durante la jornada. Una mejora en tus hábitos cotidianos puede ayudarte a recuperar energía y concentración. Libra: la Luna en Acuario favorece la creatividad, el romance y los momentos de diversión. Una idea personal podría convertirse en una oportunidad para desarrollar un proyecto rentable.

la Luna en Acuario favorece la creatividad, el romance y los momentos de diversión. Una idea personal podría convertirse en una oportunidad para desarrollar un proyecto rentable. Escorpio: podrías necesitar tranquilidad en el hogar para procesar algunas emociones y recuperar el equilibrio. Evita realizar compras importantes motivadas por preocupaciones pasajeras.

podrías necesitar tranquilidad en el hogar para procesar algunas emociones y recuperar el equilibrio. Evita realizar compras importantes motivadas por preocupaciones pasajeras. Sagitario: una conversación o un encuentro inesperado puede acercarte información valiosa para tus proyectos. En el amor, mostrarte espontáneo facilitará nuevas conexiones.

una conversación o un encuentro inesperado puede acercarte información valiosa para tus proyectos. En el amor, mostrarte espontáneo facilitará nuevas conexiones. Capricornio: presta atención a tus recursos y establece prioridades antes de asumir nuevos compromisos económicos. Una charla familiar puede ayudarte a resolver una inquietud pendiente.

presta atención a tus recursos y establece prioridades antes de asumir nuevos compromisos económicos. Una charla familiar puede ayudarte a resolver una inquietud pendiente. Acuario: con la Luna en tu signo, tendrás mayor necesidad de independencia y claridad para tomar decisiones personales. Aprovecha esta energía para renovar tus objetivos sin descuidar tus vínculos afectivos.

con la Luna en tu signo, tendrás mayor necesidad de independencia y claridad para tomar decisiones personales. Aprovecha esta energía para renovar tus objetivos sin descuidar tus vínculos afectivos. Piscis: será importante reservar momentos de descanso y tomar distancia de situaciones que te generan desgaste. Una cuestión laboral o económica puede encontrar una salida si actúas con paciencia.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre