Horóscopo de hoy sábado 7 noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 7 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 7 de noviembre de 2026

Hoy, sábado 7 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries : la Luna en Escorpio te invita a revisar emociones profundas y dejar atrás una preocupación que te quita tranquilidad. Evita tomar decisiones económicas por impulso y busca un momento para descansar.

: la Luna en Escorpio te invita a revisar emociones profundas y dejar atrás una preocupación que te quita tranquilidad. Evita tomar decisiones económicas por impulso y busca un momento para descansar. Tauro : tus relaciones ocuparán un lugar importante y será necesario encontrar un equilibrio entre tus deseos y los de los demás. Una conversación sincera puede fortalecer un vínculo afectivo.

: tus relaciones ocuparán un lugar importante y será necesario encontrar un equilibrio entre tus deseos y los de los demás. Una conversación sincera puede fortalecer un vínculo afectivo. Géminis : será un buen día para reorganizar tus actividades y prestar atención a pequeños hábitos que influyen en tu energía. Una tarea pendiente puede resolverse si evitas las distracciones.

: será un buen día para reorganizar tus actividades y prestar atención a pequeños hábitos que influyen en tu energía. Una tarea pendiente puede resolverse si evitas las distracciones. Cáncer : la Luna en Escorpio favorece la expresión de tus sentimientos y puede despertar un acercamiento romántico. Aprovecha el día para disfrutar de actividades que estimulen tu creatividad.

: la Luna en Escorpio favorece la expresión de tus sentimientos y puede despertar un acercamiento romántico. Aprovecha el día para disfrutar de actividades que estimulen tu creatividad. Leo : podrías necesitar mayor tranquilidad en el entorno familiar para recuperar el equilibrio emocional. Antes de realizar una compra importante, revisa tus prioridades y posibilidades.

: podrías necesitar mayor tranquilidad en el entorno familiar para recuperar el equilibrio emocional. Antes de realizar una compra importante, revisa tus prioridades y posibilidades. Virgo : una charla inesperada puede aportarte información útil para resolver un asunto personal o laboral. Evita sobrecargarte de compromisos y reserva tiempo para desconectar.

: una charla inesperada puede aportarte información útil para resolver un asunto personal o laboral. Evita sobrecargarte de compromisos y reserva tiempo para desconectar. Libra : será conveniente revisar tus gastos y establecer límites frente a las demandas de otras personas. Un gesto afectuoso puede ayudarte a recuperar la confianza en una relación.

: será conveniente revisar tus gastos y establecer límites frente a las demandas de otras personas. Un gesto afectuoso puede ayudarte a recuperar la confianza en una relación. Escorpio : con la Luna en tu signo, tendrás mayor intensidad emocional y capacidad para reconocer lo que necesitas transformar. Una decisión personal puede marcar el comienzo de una etapa más favorable.

: con la Luna en tu signo, tendrás mayor intensidad emocional y capacidad para reconocer lo que necesitas transformar. Una decisión personal puede marcar el comienzo de una etapa más favorable. Sagitario : el día invita a bajar el ritmo y prestar atención a aquello que vienes postergando. Mantén la prudencia ante propuestas económicas que todavía no ofrecen suficientes garantías.

: el día invita a bajar el ritmo y prestar atención a aquello que vienes postergando. Mantén la prudencia ante propuestas económicas que todavía no ofrecen suficientes garantías. Capricornio : una amistad o un contacto profesional puede acercarte una oportunidad interesante. En tus relaciones, mostrarte más flexible facilitará acuerdos y momentos agradables.

: una amistad o un contacto profesional puede acercarte una oportunidad interesante. En tus relaciones, mostrarte más flexible facilitará acuerdos y momentos agradables. Acuario : podrías recibir reconocimiento por un esfuerzo que realizaste en el ámbito profesional. Procura equilibrar tus obligaciones con el descanso y evita llevar las preocupaciones laborales a casa.

: podrías recibir reconocimiento por un esfuerzo que realizaste en el ámbito profesional. Procura equilibrar tus obligaciones con el descanso y evita llevar las preocupaciones laborales a casa. Piscis: la Luna en Escorpio despierta tus ganas de explorar nuevas experiencias y ampliar tus horizontes. Una conversación afectiva puede darte claridad sobre el futuro de una relación.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre