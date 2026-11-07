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Horóscopo de hoy domingo 8 noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del domingo 8 de noviembre en temas de salud, dinero y amor.

4 minutos lectura
Escrito por: María Agustina Leiva | Marktube

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 8 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 8 de noviembre de 2026

Hoy, domingo 8 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

  • Aries: la Luna Negra, próxima a renovarse, te invita a cerrar asuntos emocionales que todavía generan inquietud. Evita los gastos impulsivos y dedica tiempo a recuperar tu energía.
  • Tauro: será un buen día para fortalecer vínculos y compartir momentos con personas importantes. Una conversación puede ayudarte a resolver una diferencia y recuperar la confianza.
  • Géminis: procura organizar tus actividades sin exigirte más de lo necesario. Una oportunidad laboral puede avanzar si prestas atención a los detalles y cumples con tus compromisos.
  • Cáncer: la Luna Negra favorece la introspección y te anima a dejar atrás expectativas que ya no te representan. Una experiencia afectiva puede renovar tu entusiasmo y acercarte a alguien especial.
  • Leo: podrías necesitar mayor tranquilidad en el hogar para ordenar tus pensamientos. Revisa tus gastos y evita asumir responsabilidades económicas que no te corresponden.
  • Virgo: será una jornada favorable para conversar, resolver pendientes y recuperar la motivación. Una idea que compartas con alguien de confianza puede convertirse en una oportunidad interesante.
  • Libra: la Luna Negra te impulsa a revisar tus prioridades y reconocer qué situaciones necesitas transformar. Busca un equilibrio entre tus compromisos y el tiempo que dedicas a ti.
  • Escorpio: podrías experimentar una mayor sensibilidad y necesidad de expresar lo que sientes. No tomes decisiones importantes desde la intensidad del momento y permite que las situaciones se aclaren.
  • Sagitario: será conveniente bajar el ritmo y prestar atención a tu descanso. En el ámbito económico, planificar con anticipación te ayudará a evitar preocupaciones durante los próximos días.
  • Capricornio: una amistad puede acercarte una propuesta que despierte tu interés y te ayude a proyectar nuevos objetivos. En el amor, mostrarte más disponible favorecerá los encuentros.
  • Acuario: la Luna Negra, casi nueva, te invita a revisar tus ambiciones y dejar atrás metas que ya no te motivan. Una decisión profesional puede requerir paciencia antes de mostrar resultados.
  • Piscis: tendrás ganas de explorar nuevas ideas y salir de la rutina. Una charla sincera puede fortalecer una relación y ayudarte a recuperar la tranquilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

  • Aries: 21 de marzo - 19 de abril
  • Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
  • Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
  • Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
  • Leo: 23 de julio - 22 de agosto
  • Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
  • Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
  • Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
  • Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
  • Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
  • Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
  • Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo
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