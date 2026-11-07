Horóscopo de hoy domingo 8 noviembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este domingo 8 de noviembre de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 8 de noviembre de 2026
Hoy, domingo 8 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: la Luna Negra, próxima a renovarse, te invita a cerrar asuntos emocionales que todavía generan inquietud. Evita los gastos impulsivos y dedica tiempo a recuperar tu energía.
- Tauro: será un buen día para fortalecer vínculos y compartir momentos con personas importantes. Una conversación puede ayudarte a resolver una diferencia y recuperar la confianza.
- Géminis: procura organizar tus actividades sin exigirte más de lo necesario. Una oportunidad laboral puede avanzar si prestas atención a los detalles y cumples con tus compromisos.
- Cáncer: la Luna Negra favorece la introspección y te anima a dejar atrás expectativas que ya no te representan. Una experiencia afectiva puede renovar tu entusiasmo y acercarte a alguien especial.
- Leo: podrías necesitar mayor tranquilidad en el hogar para ordenar tus pensamientos. Revisa tus gastos y evita asumir responsabilidades económicas que no te corresponden.
- Virgo: será una jornada favorable para conversar, resolver pendientes y recuperar la motivación. Una idea que compartas con alguien de confianza puede convertirse en una oportunidad interesante.
- Libra: la Luna Negra te impulsa a revisar tus prioridades y reconocer qué situaciones necesitas transformar. Busca un equilibrio entre tus compromisos y el tiempo que dedicas a ti.
- Escorpio: podrías experimentar una mayor sensibilidad y necesidad de expresar lo que sientes. No tomes decisiones importantes desde la intensidad del momento y permite que las situaciones se aclaren.
- Sagitario: será conveniente bajar el ritmo y prestar atención a tu descanso. En el ámbito económico, planificar con anticipación te ayudará a evitar preocupaciones durante los próximos días.
- Capricornio: una amistad puede acercarte una propuesta que despierte tu interés y te ayude a proyectar nuevos objetivos. En el amor, mostrarte más disponible favorecerá los encuentros.
- Acuario: la Luna Negra, casi nueva, te invita a revisar tus ambiciones y dejar atrás metas que ya no te motivan. Una decisión profesional puede requerir paciencia antes de mostrar resultados.
- Piscis: tendrás ganas de explorar nuevas ideas y salir de la rutina. Una charla sincera puede fortalecer una relación y ayudarte a recuperar la tranquilidad.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo