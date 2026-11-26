Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 27 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 27 de noviembre de 2026

Hoy, viernes 27 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: la cuadratura entre el Sol en Sagitario y Marte en Virgo puede generar cierta impaciencia frente a tareas que no avanzan como esperas. Evita exigirte demasiado y revisa tus gastos antes de asumir nuevas responsabilidades.

la cuadratura entre el Sol en Sagitario y Marte en Virgo puede generar cierta impaciencia frente a tareas que no avanzan como esperas. Evita exigirte demasiado y revisa tus gastos antes de asumir nuevas responsabilidades. Tauro: será una jornada favorable para disfrutar de actividades que te ayuden a recuperar el equilibrio. Una conversación afectiva puede acercarte a alguien y una idea creativa podría convertirse en una oportunidad económica.

será una jornada favorable para disfrutar de actividades que te ayuden a recuperar el equilibrio. Una conversación afectiva puede acercarte a alguien y una idea creativa podría convertirse en una oportunidad económica. Géminis: procura mantener la calma ante diferencias familiares o asuntos domésticos que requieran atención. Organizar tus recursos te permitirá tomar decisiones con mayor seguridad.

procura mantener la calma ante diferencias familiares o asuntos domésticos que requieran atención. Organizar tus recursos te permitirá tomar decisiones con mayor seguridad. Cáncer: la cuadratura entre el Sol y Marte puede provocar tensiones en conversaciones o acuerdos importantes. Elige tus palabras con cuidado y evita comprometerte con propuestas que todavía no están claras.

la cuadratura entre el Sol y Marte puede provocar tensiones en conversaciones o acuerdos importantes. Elige tus palabras con cuidado y evita comprometerte con propuestas que todavía no están claras. Leo: será conveniente revisar tus prioridades financieras y evitar compras motivadas por el entusiasmo del momento. Un encuentro especial puede renovar tu ánimo y fortalecer una relación.

será conveniente revisar tus prioridades financieras y evitar compras motivadas por el entusiasmo del momento. Un encuentro especial puede renovar tu ánimo y fortalecer una relación. Virgo: con Marte en tu signo en cuadratura al Sol en Sagitario, podrías sentir más presión para resolver asuntos personales y familiares. No respondas desde el enojo y reserva tiempo para recuperar energía.

con Marte en tu signo en cuadratura al Sol en Sagitario, podrías sentir más presión para resolver asuntos personales y familiares. No respondas desde el enojo y reserva tiempo para recuperar energía. Libra: una situación que parecía estancada podría avanzar gracias a una conversación oportuna. En tus vínculos, expresar tus necesidades sin confrontaciones favorecerá la armonía.

una situación que parecía estancada podría avanzar gracias a una conversación oportuna. En tus vínculos, expresar tus necesidades sin confrontaciones favorecerá la armonía. Escorpio: la tensión entre el Sol y Marte puede generar diferencias dentro de un grupo o equipo de trabajo. Mantén la prudencia al tomar decisiones económicas y no descuides tus momentos de descanso.

la tensión entre el Sol y Marte puede generar diferencias dentro de un grupo o equipo de trabajo. Mantén la prudencia al tomar decisiones económicas y no descuides tus momentos de descanso. Sagitario: el Sol en tu signo, en cuadratura con Marte, te impulsa a avanzar, pero también puede aumentar la impaciencia. Administra tu energía y evita los enfrentamientos con personas que tienen responsabilidades compartidas contigo.

el Sol en tu signo, en cuadratura con Marte, te impulsa a avanzar, pero también puede aumentar la impaciencia. Administra tu energía y evita los enfrentamientos con personas que tienen responsabilidades compartidas contigo. Capricornio: será un buen momento para revisar tus objetivos y considerar nuevas alternativas profesionales. Una conversación íntima puede ayudarte a resolver una inquietud y recuperar la confianza.

será un buen momento para revisar tus objetivos y considerar nuevas alternativas profesionales. Una conversación íntima puede ayudarte a resolver una inquietud y recuperar la confianza. Acuario: evita involucrarte en discusiones ajenas o asumir compromisos que alteren tu tranquilidad. Una oportunidad relacionada con un proyecto colectivo podría mejorar tus perspectivas económicas.

evita involucrarte en discusiones ajenas o asumir compromisos que alteren tu tranquilidad. Una oportunidad relacionada con un proyecto colectivo podría mejorar tus perspectivas económicas. Piscis: la cuadratura entre el Sol en Sagitario y Marte en Virgo puede poner a prueba la paciencia en tus relaciones. Busca acuerdos equilibrados y no permitas que las tensiones afecten tu descanso.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre