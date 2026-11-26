El horóscopo chino de la última semana de noviembre reveló 4 predicciones que podrían cumplirse y afectarían a algunos signos animales. De acuerdo con las visiones de Susy Forte para La Nación, habrá oportunidades económicas, cambios inesperados, cierre de ciclos y situaciones que pondrán a prueba la confianza en algunas personas.

1. Llegada de dinero y recuperación económica

Una de las predicciones más favorables de este periodo está relacionada con el dinero. Algunos animales del horóscopo chino podrían comenzar a notar mejoras en sus finanzas, resolver deudas pendientes o encontrar oportunidades para fortalecer su patrimonio.

¿A quiénes afectará?

Rata: tendrá una semana positiva en los asuntos laborales y personales. Su economía podría reactivarse y comenzar un proceso de recuperación y mejoras.

tendrá una semana positiva en los asuntos laborales y personales. Su economía podría reactivarse y comenzar un proceso de recuperación y mejoras. Gallo: tendrá un momento favorable para organizar sus finanzas, administrar mejor sus recursos y saldar deudas antiguas.

tendrá un momento favorable para organizar sus finanzas, administrar mejor sus recursos y saldar deudas antiguas. Chancho o Cerdo: podría recibir recompensas por los esfuerzos realizados anteriormente. También se movilizarán asuntos relacionados con inversiones y bienes inmobiliarios.

2. Nuevos proyectos y oportunidades de crecimiento laboral

El trabajo y los proyectos personales tendrán un papel importante durante estos días. Algunos animales contarán con determinación, creatividad y apoyo de otras personas para avanzar en sus objetivos. También podrían presentarse oportunidades laborales o acuerdos que impulsen su crecimiento.

Horóscopo chino de noviembre Horóscopo chino de noviembre (Canva)

¿A quiénes afectará?

Búfalo: tendrá fuerza de voluntad para luchar por sus objetivos y desarrollar grandes proyectos. También podrá identificar el camino que lo acerque a su verdadera vocación.

tendrá fuerza de voluntad para luchar por sus objetivos y desarrollar grandes proyectos. También podrá identificar el camino que lo acerque a su verdadera vocación. Dragón: comenzará una etapa positiva para emprender proyectos, recibir apoyo de su entorno y mejorar las relaciones con colegas o socios.

comenzará una etapa positiva para emprender proyectos, recibir apoyo de su entorno y mejorar las relaciones con colegas o socios. Gato o Conejo: podría encontrar un empleo acorde con sus expectativas o recibir reconocimiento por su desempeño.

podría encontrar un empleo acorde con sus expectativas o recibir reconocimiento por su desempeño. Perro: tendrá buenas oportunidades para concertar entrevistas, cerrar acuerdos y avanzar en sus actividades laborales.

tendrá buenas oportunidades para concertar entrevistas, cerrar acuerdos y avanzar en sus actividades laborales. Mono: algunos asuntos que estaban demorados podrían resolverse y abrirle el camino hacia nuevos emprendimientos.

3. Reencuentros, cambios familiares y nuevas etapas

Otra de las predicciones importantes tiene que ver con los cambios en el hogar, los viajes y las relaciones familiares. Algunos animales tendrán la oportunidad de reencontrarse con personas importantes, resolver asuntos pendientes o comenzar una nueva etapa en su vida personal.

¿A quiénes afectará?

Búfalo: podría vivir reencuentros y disfrutar de viajes o escapadas gratificantes.

podría vivir reencuentros y disfrutar de viajes o escapadas gratificantes. Dragón: tendrá condiciones favorables para organizar viajes familiares, atender asuntos de vivienda o planear una mudanza.

tendrá condiciones favorables para organizar viajes familiares, atender asuntos de vivienda o planear una mudanza. Serpiente: recibirá novedades relacionadas con el hogar y la familia, además de encontrar motivación para resolver pendientes domésticos.

recibirá novedades relacionadas con el hogar y la familia, además de encontrar motivación para resolver pendientes domésticos. Caballo: atravesará una etapa de renovación que le permitirá ganar autonomía y cambiar su manera de relacionarse con los demás.

atravesará una etapa de renovación que le permitirá ganar autonomía y cambiar su manera de relacionarse con los demás. Chancho o Cerdo: tendrá una influencia favorable en los asuntos familiares y en los planes relacionados con su vivienda.

4. Sorpresas en el amor y relaciones que se fortalecen

El terreno sentimental también estará marcado por movimientos inesperados. Algunos animales podrían recuperar la pasión en su relación, mientras que otros tendrán la posibilidad de conocer a alguien especial. La comunicación y la disposición para escuchar serán fundamentales.

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¿A quiénes afectará?