Este jueves 26 de noviembre comienza con un interesante cambio de energía por lo que la astrología ha develado cuáles son los números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco.

Según la numerología, la vibración de la fecha es 26 que marca diplomacia y responsabilidad, y el 34 que es la creatividad y estructura. Estas combinaciones se suman a las recomendadas que son 7 - 26 - 34 y 13 - 41 - 52.

¿Cuáles son los números de la suerte para hoy?

Aries

Apóyate en alguien de confianza para avanzar en lugar de intentar hacer todo solo. Tus números son 3, 9, 14, 27, 33, 45.

Los signos sorprendidos en el amor del 20 al 22 de noviembre gracias a la influencia de la Luna en Aries Este signo es muy afortunado. (Producción TV Azteca/Producción TV Azteca)

Tauro

En el plano económico debes analizar cada detalle antes de aceptar alguna propuesta. Los números para hoy son 1, 15, 18, 21, 30, 46.

Géminis

Tu claridad mental te permitirá dialogar y poner en marcha los asuntos que se han mantenido quietos. Los números para ti son 2, 17, 24, 36, 42, 47.

Cáncer

No te cargues con responsabilidades laborales que no te corresponden, prioriza el descanso. Tus números de la suerte son: 5, 11, 20, 27, 33, 44.

Horóscopo mensual Cáncer ¿Qué le depara a tu signo en julio 2025? (Pixabay / mgres07)

Leo

Es importante que te apoyes en tus vínculos cercanos para poder llevar a cabo tus planes. Aprovecha la energía de los números 2, 8, 13, 29, 32, 41.

Virgo

Es momento de confiar en tu capacidad para cerrar obligaciones pendientes y suelta la necesidad de controlar todo. Tus números son 5, 17, 20, 26, 33, 47.

Libra

Anímate a renovar tus metas personales y aprovecha la buena sintonía. Aprovechar sus números que son 3, 14, 23, 28, 33, 47.

signos-favorecidos-por-transito-venus-en-libra-astrologia (Canva)

Escorpio

Sigue tu intuición para tomar decisiones financieras o laborales. Los números de la suerte son 2, 9, 15, 21, 30, 48.

Sagitario

Debes vincularte con quienes te brindan buena energía y debes cuidar tus palabras. Tus números son 7, 12, 16, 24, 38, 42.

Capricornio

Es importante que mantengas la constancia en tus objetivos profesionales. Empieza a comprender diversos puntos de vista. Tus números son 5, 13, 27, 36, 42, 45.

Capricornio es uno de los signos elegidos por el destino para atraer el amor a partir de hoy. ((Especial/Canva))

Acuario

Saca provecho a tu creatividad para resolver retos pendientes. Tus números son 4, 7, 10, 14, 23, 39.

Piscis

Por último, tenemos a Piscis a quien se le recomiendas exponer sus condiciones con seguridad en negociaciones o acuerdos económicos. Tus números de la suerte son; 5, 11, 22, 39, 42, 47.