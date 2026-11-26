El calendario chino ofrece una lectura simbólica sobre los ciclos de energía, los cambios y las oportunidades que se abren cada año a partir de la fecha de nacimiento. Mirar hacia 2027 desde esta tradición permite anticipar climas emocionales, decisiones laborales y movimientos personales según la afinidad de cada signo con la energía dominante del período.

Más allá del signo del año de nacimiento, el horóscopo chino invita a observar cómo interactúan los distintos elementos y ritmos en la vida cotidiana de cada persona. Conocer qué sugiere este mapa simbólico para 2027 es una forma entretenida y reflexiva de planificar metas, soltar lo que ya cumplió su ciclo y encarar el nuevo año con mayor claridad.

¿Qué es el calendario chino?

El calendario chino es un sistema tradicional lunisolar que combina los ciclos de la Luna con el movimiento del Sol para medir el tiempo. A diferencia del calendario gregoriano, sus meses comienzan con cada luna nueva y el Año Nuevo chino varía entre enero y febrero. Además de organizar festividades y ciclos agrícolas, es la base de la astrología china, donde cada año se asocia con uno de doce animales y con cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua), formando un ciclo de sesenta años que influye en tradiciones, compatibilidades y lecturas simbólicas del destino.

2025, el año de la serpiente, todo lo que debes saber 2025, el año de la serpiente en el calendario chino (Getty)

¿Qué dice el calendario chino sobre tu fecha de nacimiento?

El 2027 será el Año de la Cabra de Fuego, un ciclo que irá del 6 de febrero de 2027 al 25 de enero de 2028. Esta etapa estará marcada por la creatividad, la sensibilidad y la búsqueda de armonía, proponiendo un ritmo más calmo tras el paso intenso del Caballo de Fuego. Para descubrir cómo te irá, el primer paso es identificar tu animal según tu año de nacimiento, recordando que si naciste en enero o principios de febrero tu signo puede corresponder al año anterior.

Horóscopo chino (ptrabattoni de pixabay)

Según la afinidad de cada signo con la Cabra, el panorama general se divide en cuatro grupos: