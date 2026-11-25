Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 26 de noviembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 26 de noviembre de 2026

Hoy, jueves 26 de noviembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:

Aries: la Luna en Cáncer te invita a prestar atención a tu hogar y a las necesidades de quienes te rodean. Evita reaccionar impulsivamente ante una diferencia familiar y revisa tus gastos antes de asumir nuevos compromisos.

la Luna en Cáncer te invita a prestar atención a tu hogar y a las necesidades de quienes te rodean. Evita reaccionar impulsivamente ante una diferencia familiar y revisa tus gastos antes de asumir nuevos compromisos. Tauro: será una jornada favorable para conversar, resolver malentendidos y compartir tus ideas. Una propuesta laboral o comercial podría despertar tu interés y abrir nuevas posibilidades.

será una jornada favorable para conversar, resolver malentendidos y compartir tus ideas. Una propuesta laboral o comercial podría despertar tu interés y abrir nuevas posibilidades. Géminis: procura administrar tus recursos con prudencia y evitar compras innecesarias. Un gesto de cariño o una conversación sincera te ayudará a recuperar la armonía en una relación.

procura administrar tus recursos con prudencia y evitar compras innecesarias. Un gesto de cariño o una conversación sincera te ayudará a recuperar la armonía en una relación. Cáncer: con la Luna transitando tu signo, estarás más conectado con tus emociones y podrás reconocer qué cambios necesitas. Aprovecha esta energía para fortalecer tus vínculos y tomar decisiones personales con confianza.

con la Luna transitando tu signo, estarás más conectado con tus emociones y podrás reconocer qué cambios necesitas. Aprovecha esta energía para fortalecer tus vínculos y tomar decisiones personales con confianza. Leo: será conveniente bajar el ritmo y reservar momentos para descansar y recuperar energía. Un asunto laboral que requiere discreción podría resolverse si actúas con paciencia.

será conveniente bajar el ritmo y reservar momentos para descansar y recuperar energía. Un asunto laboral que requiere discreción podría resolverse si actúas con paciencia. Virgo: la Luna en Cáncer favorece los encuentros con amistades y los proyectos compartidos. Una persona de tu entorno podría acercarte una oportunidad interesante para mejorar tus ingresos.

la Luna en Cáncer favorece los encuentros con amistades y los proyectos compartidos. Una persona de tu entorno podría acercarte una oportunidad interesante para mejorar tus ingresos. Libra: las responsabilidades profesionales pueden exigir mayor atención, pero también ofrecerte la posibilidad de demostrar tus capacidades. Busca equilibrio entre tus obligaciones y el tiempo que dedicas a tus afectos.

las responsabilidades profesionales pueden exigir mayor atención, pero también ofrecerte la posibilidad de demostrar tus capacidades. Busca equilibrio entre tus obligaciones y el tiempo que dedicas a tus afectos. Escorpio: el tránsito de la Luna en Cáncer impulsa tus deseos de aprender, viajar o explorar nuevos caminos. Una conversación puede inspirarte a tomar una decisión que favorezca tu crecimiento personal.

el tránsito de la Luna en Cáncer impulsa tus deseos de aprender, viajar o explorar nuevos caminos. Una conversación puede inspirarte a tomar una decisión que favorezca tu crecimiento personal. Sagitario: será importante revisar los gastos compartidos y aclarar cualquier compromiso pendiente. En el plano sentimental, mostrarte vulnerable puede fortalecer la confianza con alguien especial.

será importante revisar los gastos compartidos y aclarar cualquier compromiso pendiente. En el plano sentimental, mostrarte vulnerable puede fortalecer la confianza con alguien especial. Capricornio: la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y te invita a buscar acuerdos más equilibrados. Escucha las necesidades de tu pareja o de un socio antes de tomar una decisión importante.

la Luna en tu signo opuesto complementario pone el foco en tus relaciones y te invita a buscar acuerdos más equilibrados. Escucha las necesidades de tu pareja o de un socio antes de tomar una decisión importante. Acuario: organiza tus tareas y evita acumular responsabilidades que puedan agotarte. Un cambio sencillo en tus hábitos cotidianos contribuirá a mejorar tu energía y tu rendimiento.

organiza tus tareas y evita acumular responsabilidades que puedan agotarte. Un cambio sencillo en tus hábitos cotidianos contribuirá a mejorar tu energía y tu rendimiento. Piscis: la Luna en Cáncer favorece el romance, la creatividad y los momentos de disfrute. Una iniciativa personal puede despertar interés y convertirse en una oportunidad para avanzar en un proyecto.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:

Aries : 21 de marzo - 19 de abril

: 21 de marzo - 19 de abril Tauro : 20 de abril - 21 de mayo

: 20 de abril - 21 de mayo Géminis : 21 de mayo - 20 de junio

: 21 de mayo - 20 de junio Cáncer : 21 de junio - 22 de julio

: 21 de junio - 22 de julio Leo : 23 de julio - 22 de agosto

: 23 de julio - 22 de agosto Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre