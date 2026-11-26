Este viernes debes tener cuidado con esa actitud que cargas últimamente porque podría complicarte mucho este fin de semana. Estos son los signos a los que más atención deben prestar hoy: Aries, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Recuerda que, para que estés preparado, Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este viernes 27 de noviembre de 2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.
También te puede interesar: Alineación del Sol y Marte: los signos más afectados del 26 al 30 de noviembre por esta cuadratura astrológica
¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 27 de noviembre?
Si sientes o te has dado cuenta de que últimamente estás de malas a la misma hora, presta atención y cambia algo de esa hora. Ve a dar la vuelta, escucha música diferente y deja el teléfono cargando en otro cuarto. Si una de tus amistades te señala un defecto cuando le cuentas algo, deténlo y no lo permitas; no dejes que esas cosas te dejen incómodo todo el día.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 27 de noviembre?
Alguien podría invitarte este fin a una salida, un viaje en grupo, pero ten cuidado porque el interés anda en pies y querrán que pongas la tarjeta para gastos que no tienes contemplados. Antes de aceptar, calcula lo que le toca a cada uno y si te acomoda la fecha y el plan. Deja muy claro que cada quien pagará lo suyo, aunque te acusen de ser codo.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 27 de noviembre?
Aguas con platicar tus planes cuando todavía estás armando bien tus ideas. Sientes mucha confianza con los que te rodean, pero podrías terminar contándole a una amiga o amigo todos los detalles del plan y terminar quedando porque lo cuentas tan bonito que ya lo quieren ver.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 27 de noviembre?
Puede que te termines enterando por una fotografía o un comentario que hubo una fiesta y que nadie te invitó. No será algo bonito de ver y te dolerá, de eso no hay duda. Si te importa la persona que lo organizó, pregúntale en privado qué fue lo que pasó. Antes de explotar, dale la oportunidad de explicar lo que sucedió y por qué no fuiste requerido.
¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 27 de noviembre?
Puede que se te haga mucho más pesado el día de hoy por una decisión que tomaste en el pasado. Si tienes que llamar a alguien, ya no dejes pasar más tiempo y hazlo. Quítate la pena y resuelve los asuntos pendientes que tengas que resolver. Aunque ahorita te sientes mal, descubrirás la enorme calma que llega a ti luego de que lo resuelvas.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 27 de noviembre?
Presta mucha atención si vas a darle la oportunidad a quien te cancelaba justo cuando ya ibas de salida; pon tú las condiciones. Pero ojo, no digas que no se te advirtió, cuando te quede mal. No permitas que la gente te haga sentir menos con sus actitudes y no permitas que te lo vuelva a hacer.
¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 27 de noviembre?
Una amistad que tiene mucho tiempo que no aparecía en tu vida llegará con una noticia. Puede ser algo sencillo, como encontrar un recuerdo antiguo o incluso una foto. Sea como sea, es la oportunidad que estabas buscando para volver a conectar con esa persona; muestra interés en lo que te cuenta y pregunta lo que quieras saber. Puede que después de esto se arme la ida por el cafecito.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 27 de noviembre?
Si tienes pareja, ten cuidado porque una pequeña broma o comentario de una de tus amistades podría terminar ocasionándole una inseguridad. Si tu pareja quiere saber de dónde salió dicho comentario, no te enojes y cuéntale; el que nada debe, nada teme. Lo puedes hablar con tranquilidad y sin hacer que odie a la persona que lo comentó para que todos sigan en paz.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 27 de noviembre?
Llevas varios días sintiendo mucha pesadez en tu día, pero pronto, junto a este fin de semana, podrás volver a sentir ganas de hacer cosas por gusto. Si tienes ganas de ponerte tus mejores ropas, hoy es el día. Si quieres salir, hazlo; si nadie puede salir, haz un plan contigo mismo y disfruta. Este es el respiro que estabas buscando desde hace ya varios días.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 27 de noviembre?
Puede que este día se te junten en la chamba varios pendientes que llevas rezagando desde hace ya varios días. Lo mejor será que te organices y pongas mucha atención para cumplir con todo y no fallar. Una vez termines, tal vez es momento de empezar a organizar tus días y tu vida de manera distinta para no fallar de nuevo y poder estar un poco más tranquilo.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 27 de noviembre?
Si andas sin pareja, presta mucha atención, porque una amistad podría compartir una foto vieja que llamará la atención de una persona. Esa persona podría escribirte y hacerte la plática por esa misma foto. Es tu oportunidad de seguir la plática e incluso armar una salida. Conócelo y ve poco a poco, pues podría salir algo bueno.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 27 de noviembre?
Llevas varios días con un humor muy particular, pero ten mucho cuidado, porque podrías terminar haciendo un comentario que lastime a alguien que quieres. Si eso pasa, pide perdón; si aún no ocurre, tu horóscopo te recomienda pensar dos veces antes de decir cualquier cosa para que no termines todo arrepentido y triste después.
También te puede interesar: Qué debes hacer para triunfar en diciembre, según tu signo