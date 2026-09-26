Horóscopo de hoy sábado 26 de septiembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este sábado 26 de septiembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 26 de septiembre de 2026

Hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la Luna Llena en tu signo aumenta la necesidad de cerrar una etapa y priorizar lo que realmente quieres. Escucha las señales de tu cuerpo, cuida tus vínculos y evita tomar decisiones económicas impulsivas.

: la Luna Llena en tu signo aumenta la necesidad de cerrar una etapa y priorizar lo que realmente quieres. Escucha las señales de tu cuerpo, cuida tus vínculos y evita tomar decisiones económicas impulsivas. Tauro : la jornada invita a bajar el ritmo y recuperar estabilidad después de días intensos. Una conversación afectiva puede darte tranquilidad y revisar tus gastos favorecerá tus próximos planes.

: la jornada invita a bajar el ritmo y recuperar estabilidad después de días intensos. Una conversación afectiva puede darte tranquilidad y revisar tus gastos favorecerá tus próximos planes. Géminis : la energía disponible favorece encuentros, conversaciones y nuevas perspectivas. La Luna Llena en Aries puede impulsarte a soltar una preocupación, mientras una propuesta inesperada merece ser evaluada con calma.

: la energía disponible favorece encuentros, conversaciones y nuevas perspectivas. La Luna Llena en Aries puede impulsarte a soltar una preocupación, mientras una propuesta inesperada merece ser evaluada con calma. Cáncer : será importante equilibrar tus responsabilidades con momentos de descanso. Un vínculo puede fortalecerse mediante un diálogo sincero y actuar con prudencia protegerá tus recursos.

: será importante equilibrar tus responsabilidades con momentos de descanso. Un vínculo puede fortalecerse mediante un diálogo sincero y actuar con prudencia protegerá tus recursos. Leo : la Luna Llena en Aries despierta entusiasmo y ganas de avanzar hacia experiencias diferentes. Una actividad que disfrutes renovará tu ánimo y una oportunidad relacionada con tus proyectos puede llamar tu atención.

: la Luna Llena en Aries despierta entusiasmo y ganas de avanzar hacia experiencias diferentes. Una actividad que disfrutes renovará tu ánimo y una oportunidad relacionada con tus proyectos puede llamar tu atención. Virgo : el día favorece ordenar prioridades y dejar atrás aquello que consume demasiado tiempo. Cuida tus rutinas, busca claridad en tus vínculos y evita gastos que no sean realmente necesarios.

: el día favorece ordenar prioridades y dejar atrás aquello que consume demasiado tiempo. Cuida tus rutinas, busca claridad en tus vínculos y evita gastos que no sean realmente necesarios. Libra : la Luna Llena en Aries pone el foco en tus relaciones y puede hacer más evidentes algunas necesidades pendientes. Busca reciprocidad, protege tu energía y revisa cualquier compromiso económico antes de aceptarlo.

: la Luna Llena en Aries pone el foco en tus relaciones y puede hacer más evidentes algunas necesidades pendientes. Busca reciprocidad, protege tu energía y revisa cualquier compromiso económico antes de aceptarlo. Escorpio : tendrás una jornada apropiada para cerrar pendientes y recuperar concentración. Una conversación profunda puede acercarte a alguien y mantener bajo control tus recursos te dará mayor tranquilidad.

: tendrás una jornada apropiada para cerrar pendientes y recuperar concentración. Una conversación profunda puede acercarte a alguien y mantener bajo control tus recursos te dará mayor tranquilidad. Sagitario : la influencia de la Luna Llena en Aries puede despertar deseos de libertad y movimiento. Disfruta de una conexión estimulante, pero respeta tus tiempos de descanso y evita gastar por entusiasmo.

: la influencia de la Luna Llena en Aries puede despertar deseos de libertad y movimiento. Disfruta de una conexión estimulante, pero respeta tus tiempos de descanso y evita gastar por entusiasmo. Capricornio : será conveniente avanzar sin asumir responsabilidades que no te corresponden. Un gesto de apoyo fortalecerá un vínculo y organizar tus cuentas te ayudará a mantener estabilidad.

: será conveniente avanzar sin asumir responsabilidades que no te corresponden. Un gesto de apoyo fortalecerá un vínculo y organizar tus cuentas te ayudará a mantener estabilidad. Acuario : la Luna Llena en Aries favorece decisiones relacionadas con tus proyectos personales y tu manera de comunicarte. Una idea puede abrir una oportunidad material, mientras descansar y desconectar evitará el agotamiento.

: la Luna Llena en Aries favorece decisiones relacionadas con tus proyectos personales y tu manera de comunicarte. Una idea puede abrir una oportunidad material, mientras descansar y desconectar evitará el agotamiento. Piscis: la jornada pide calma y mayor atención a tus necesidades emocionales y físicas. Un acercamiento afectivo puede darte seguridad y actuar con cautela ante compras o compromisos económicos será beneficioso.

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¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: