Horóscopo de hoy viernes 25 de septiembre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Manelyk ADVIERTE a Kevyn Bicolor de Niurka, explicando que todo lo justifica diciendo que es parte de la “ESTRATEGIA”

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 25 de septiembre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 25 de septiembre de 2026

Hoy, viernes 25 de septiembre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada favorece recuperar el equilibrio entre tus obligaciones y tus necesidades personales. El trígono entre el Sol en Libra y Urano en Géminis puede traer una conversación inesperada que influya en un vínculo o en una oportunidad económica.

: la jornada favorece recuperar el equilibrio entre tus obligaciones y tus necesidades personales. El trígono entre el Sol en Libra y Urano en Géminis puede traer una conversación inesperada que influya en un vínculo o en una oportunidad económica. Tauro : será importante mantener un ritmo tranquilo y evitar sobrecargarte con tareas. Una muestra de afecto puede darte seguridad y organizar tus recursos te ayudará a afrontar próximos compromisos.

: será importante mantener un ritmo tranquilo y evitar sobrecargarte con tareas. Una muestra de afecto puede darte seguridad y organizar tus recursos te ayudará a afrontar próximos compromisos. Géminis : la influencia de Urano en tu signo puede despertar ideas originales y deseos de cambiar tu rutina. Cuida tus horarios de descanso, acepta una conversación espontánea y analiza con prudencia cualquier propuesta material.

: la influencia de Urano en tu signo puede despertar ideas originales y deseos de cambiar tu rutina. Cuida tus horarios de descanso, acepta una conversación espontánea y analiza con prudencia cualquier propuesta material. Cáncer : el día invita a prestar atención a tus emociones sin descuidar tus necesidades físicas. Un diálogo sincero fortalecerá una relación y revisar tus gastos antes del fin de semana favorecerá tu tranquilidad.

: el día invita a prestar atención a tus emociones sin descuidar tus necesidades físicas. Un diálogo sincero fortalecerá una relación y revisar tus gastos antes del fin de semana favorecerá tu tranquilidad. Leo : el trígono entre el Sol y Urano impulsa nuevas formas de expresarte y puede acercarte a personas interesantes. Una actividad diferente renovará tu ánimo y una idea creativa podría convertirse en una posibilidad para tus recursos.

: el trígono entre el Sol y Urano impulsa nuevas formas de expresarte y puede acercarte a personas interesantes. Una actividad diferente renovará tu ánimo y una idea creativa podría convertirse en una posibilidad para tus recursos. Virgo : la jornada favorece ordenar tus prioridades y dejar de lado preocupaciones que no dependen de ti. Un vínculo puede mejorar mediante la comunicación y mantener un presupuesto claro evitará decisiones impulsivas.

: la jornada favorece ordenar tus prioridades y dejar de lado preocupaciones que no dependen de ti. Un vínculo puede mejorar mediante la comunicación y mantener un presupuesto claro evitará decisiones impulsivas. Libra : el Sol en tu signo, en trígono con Urano en Géminis, favorece cambios inesperados y nuevas perspectivas. Cuida tu energía, permite que una conexión evolucione con libertad y evalúa con atención una oportunidad económica.

: el Sol en tu signo, en trígono con Urano en Géminis, favorece cambios inesperados y nuevas perspectivas. Cuida tu energía, permite que una conexión evolucione con libertad y evalúa con atención una oportunidad económica. Escorpio : será conveniente reservar tiempo para descansar y recuperar concentración. Una conversación profunda puede acercarte a alguien y actuar con cautela frente a gastos importantes protegerá tu estabilidad.

: será conveniente reservar tiempo para descansar y recuperar concentración. Una conversación profunda puede acercarte a alguien y actuar con cautela frente a gastos importantes protegerá tu estabilidad. Sagitario : la energía disponible estimula tu curiosidad y las ganas de salir de la rutina. Un encuentro espontáneo puede despertar interés y una propuesta vinculada con tus proyectos merece ser analizada sin apresurarte.

: la energía disponible estimula tu curiosidad y las ganas de salir de la rutina. Un encuentro espontáneo puede despertar interés y una propuesta vinculada con tus proyectos merece ser analizada sin apresurarte. Capricornio : el día te invita a avanzar con orden, pero sin cerrarte a nuevas alternativas. Un gesto de apoyo fortalecerá un vínculo y revisar tus cuentas te permitirá tomar decisiones con mayor seguridad.

: el día te invita a avanzar con orden, pero sin cerrarte a nuevas alternativas. Un gesto de apoyo fortalecerá un vínculo y revisar tus cuentas te permitirá tomar decisiones con mayor seguridad. Acuario : el trígono entre el Sol en Libra y Urano en Géminis puede favorecer ideas novedosas y contactos estimulantes. Protege tus reservas de energía, disfruta de una conexión especial y considera nuevas formas de organizar tus recursos.

: el trígono entre el Sol en Libra y Urano en Géminis puede favorecer ideas novedosas y contactos estimulantes. Protege tus reservas de energía, disfruta de una conexión especial y considera nuevas formas de organizar tus recursos. Piscis: la jornada pide calma y atención a las señales de cansancio o saturación emocional. Una conversación cercana puede aliviar una inquietud y controlar los gastos te ayudará a conservar el equilibrio.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: