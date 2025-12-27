Horóscopo de Nana Calistar hoy, 27 de diciembre para cada signo; comienza a vivir como siempre has querido que los astros te cuidan
No te pierdas tu horóscopo de Nana Calistar y sigue tu intuición... Eso que poco a poco has trabajado podría estar más cerca de lo que crees.
Es momento de vivas como siempre has querido, sin complacer a nadie y disfrutando lo mejor de los días; el amor está frente a ti, pero a veces el orgullo no te deja ver. Las nuevas oportunidades estarán llegando a su debido tiempo, solamente no olvides disfrutar el aquí y ahora, por eso Nana Calistar te trae tu Horóscopo para que te alistes en este año entrante.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 27 de diciembre?
Se empieza la idea de viajar… Quizá no está bien definido, pero ya huele a maleta y carretera. Se viene un desencuentro con amistad porque ninguno quiere ceder; respira, porque si te enganchas vas a acabar diciendo cosas que en realidad no sientes.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 27 de diciembre?
Una persona del pasado regresará a ti, pero no por amor: por problemas, chismes o temas pendientes. Presta atención a qué viene porque; hay visitas que llegan como bendición y otras como auditoría sorpresa. Extrañarás a alguien que fue importante, pero si sigues mirando atrás no vas a construir nada nuevo.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 27 de diciembre?
Comienza a vivir cada segundo con intención, con ganas, sin arrepentirte; que no te importen los comentarios negativos, vienes a esta vida a ser feliz, no a pedir permiso. Deja de complacer sueños que no son tuyos, ya va siendo hora de que trabajes por los tuyos; si no lo haces tú, nadie va a llegar a tocarte la puerta con una vida nueva.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 27 de diciembre?
Aguas con amores de una sola noche porque podrían terminar como cruda moral: bonitos al principio, tormentosos al final. No mendigues amor ni atención; quien no suma, la verdad estorba, y quien viene solo por ratitos, no merece quedarse, así de simple. No eres premio de consolación ni pasatiempo de nadie
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 27 de diciembre?
Iniciarás una gran etapa para mejorar tu carácter, porque últimamente andas fallando ahí: cualquier cosa te prende y te desquitas con quien no deberías. No es maldad, es cansancio, es memoria de traiciones pasadas que todavía te duelen. Aprende a no cargar culpas ajenas, ni a resolver vidas que no te pidieron rescate; primero atiendete a ti.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 27 de diciembre?
En el amor andarás a la defensiva de todo, tómalo con calma respira porque no todo es drama. A veces nada más se necesita hablar sin reproches y sin actuar como si fueras detective de telenovela. Si ves problemas, arréglalos sin orgullo, que este solamente te estorba para ser feliz. Ojo con tu cuerpecito: eres de subir de peso nomás de ver la comida, así que no te descuides.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 27 de diciembre?
Se te vienen días muy movidos, Habrán pérdidas materiales, pero nada grave, aunque sí lo suficientes para recordarte que no se puede confiar en cualquiera. Cuidado porque una amistad cercana va a terminar su relación y va a andar llorando como protagonista de telenovela barata, arrastrándote a su drama; apóyala, pero sin cargarle la vida.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 27 de diciembre?
Si tienes relación pon orden porque los celos absurdos y la sobreprotección nomás te están poniendo en un escenario tóxico. Respira y bájale un poco a la intensidad, porque si sigues así vas a espantar el cariño y se va a querer ir hasta tu perro. Cuida lo que dices, porque tu lengua anda más filosa que navaja nueva y cualquier comentario mal puesto te va a meter en grandes problemas.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 27 de diciembre?
En amistades tendrás muchas, pero amigos de verdad se cuentan con una mano y te sobran dedos, así que no llores por quien no da nada por ti. Ten cuidado con caídas y golpes; andarás distraído o distraída y el destino se anda riendo, así que abre los ojos. Ponte metas y ve por ellas como si no hubiera un mañana, está más cerca de lo que crees.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 27 de diciembre?
Si tu relación anda mal, es por la falta de comunicación y confianza; no se puede vivir con misterio, sospecha y problemas imaginarios. Aclaren, hablen y suelten el veneno acumulado antes de que sea irremediable. Ojo con una amistad depresiva que se anda cayendo a pedazos; puedes querer mucho, pero no te lleves carga emocional que no te pertenece a tu casa.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 27 de diciembre?
Una persona importante para ti se puede sentir decepcionada por actitudes o comentarios que hiciste por no medirte… No es para llorar, es para reflexionar lo que sale de tu boca: hay palabras que hieren mucho que quizá tú no ves. En el amor puedes sentir decepción, pero no te me hundas; cuando sueltes la necedad de estar buscando, llegará la persona correcta a acomodarte el alma y a cerrar heridas.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 27 de diciembre?
No desconfíes solo porque sí, esa persona que estás pretendiendo ya pasó por historias feas y no quiere repetir la historia. Si te interesa, cuídalo, pero no lo sofoques con celos e ideas; bájale a la desconfianza y al orgullo, que solo te estás amargando. El orgullo no se come, pero cómo envenena. Se vienen cambios laborales que te va mover la rutina; no te asustes, que de ahí nace algo bueno.