Este domingo estará marcado por muchos cambios de cara al final del año, en donde ya hay algunos signos que se encuentran poniendo en práctica todo lo aprendido y por otro lado hay otros más que siguen pasando por pruebas, por lo que el Horóscopo de Nana Calistar te será de gran ayuda en este día.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 15 de noviembre?
Deja de pedir perdón en tu cabeza por cosas que ya aclaraste hace años. Hay errores que reconociste, intentaste reparar y aun así vuelves a sacar cada vez que algo te sale mal. No todo disgusto nuevo es castigo por una decisión vieja. Este domingo te conviene distinguir qué responsabilidad sigue pendiente y qué culpa conservas por costumbre. Porque hasta para cargarte la conciencia deberías revisar que el paquete todavía venga a tu nombre.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 15 de noviembre?
Estás sintiendo celos de alguien con quien todavía no has acordado ni cómo llamarse cuando se encuentran conocidos. Antes de hacer caras porque salió con otra persona, reconoce qué relación tienen realmente. Que haya coqueteo, mensajes diarios o besos bien dados no significa que ambos hayan elegido exclusividad. Si tú ya deseas algo distinto, toca decirlo; las indirectas no firman acuerdos, aunque las publiques con canción dolida.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 15 de noviembre?
No necesitas llegar rendido al domingo para darte permiso de pasarla bien. Podría buscarte alguien a quien llevas mucho sin ver y proponerte una salida que te saque de la rutina. Si te da gusto, acepta sin convertir el encuentro en otro compromiso complicado. No hace falta encontrar el lugar perfecto ni tener novedades impresionantes; también se disfruta volver a reír con alguien que recuerda tus ocurrencias de antes.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 15 de noviembre?
No todos tuvieron tus oportunidades, tus apoyos ni la facilidad que tienes para aventarte aunque todavía no sepas dónde vas a caer. Antes de desesperarte porque alguien tarda en decidir, averigua qué le preocupa. Quizá tú ves una aventura y esa persona está calculando cómo cumplir con responsabilidades que ni conoces. Puedes conservar tu entusiasmo sin repartir el famoso “el que quiere puede” como si fuera receta para cualquier problema.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 15 de noviembre?
Hay alguien tan pendiente de quién entra, quién sale y con quién platicas que nomás le falta ponerse un chaleco de vigilancia. Podría ser una vecina o alguien del trabajo que anda completando con imaginación lo que no alcanza a escuchar. No le des explicaciones de tu vida para intentar dejarla satisfecha: al chismoso le aclaras una cosa y te inventa otras tres mientras acomoda la bolsa.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 15 de noviembre?
Que alguien vuelva diciendo que ahora sí sabe lo que perdió no significa que tú tengas que recibirlo con cama tendida y café caliente. Podría buscarte una persona que antes te dejó resolviendo el daño que hizo. Esta vez fíjate en cómo se acerca: si reconoce lo ocurrido o si pretende brincar directamente al “¿cuándo nos vemos?”. Hay quienes regresan muy cariñosos porque ya se les acabaron los lugares donde les toleraban sus comportamientos y acciones.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 15 de noviembre?
Una cosa es que tú te quejes de tu familia cuando te hacen encabronar y otra que una amistad se sienta autorizada para ponerles apodos y faltarles al respeto. Aguas con quien aprovecha tus momentos de enojo para echarle más leña al problema. Si escuchas un comentario pasado de tono, páralo ahí mismo. Haberle contado una dificultad de tu casa no significa que le hayas prestado el micrófono para hacer su espectáculo.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 15 de noviembre?
No vuelvas a meter dinero en algo que ya te quitó el sueño nomás por la vergüenza de aceptar que te equivocaste. Hay negocios que empiezan prometiendo sacarte de pobre y terminan sacándote hasta las ganas de contestar el teléfono. Este domingo te conviene reconocer dónde estás insistiendo por orgullo. Retirarte de un mal acuerdo también es saber ganar, aunque no haya aplausos ni foto entregando cheque grandote.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 15 de noviembre?
Que por fin tengas un día tranquilo no significa que se te esté olvidando algo. Te has acostumbrado tanto a resolver apuros que, cuando nadie reclama ni corre, hasta buscas qué puede estar mal. Este domingo permite que la calma dure sin ponerte a revisar problemas por deporte. No tienes que ganarte cada rato agradable pasando primero por una desgracia; también puedes disfrutar porque sí, con el café caliente y la conciencia descansando.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 15 de noviembre?
Si ya le diste dos oportunidades a alguien y las dos terminó haciendo lo mismo, la tercera no necesita inauguración con listón. Antes de volver a confiar, pregúntate qué cambió además de sus ganas de convencerte. Una explicación nueva puede sonar preciosa y seguir escondiendo la misma conducta. No te encariñes tanto con el intento de arreglar a otra persona que acabes descuidando todo lo que sí podrías disfrutar.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 15 de noviembre?
No confundas ir despacio con andar perdido. Tú puedes tardarte en decidir, pero cuando algo te importa eres capaz de sostener un esfuerzo que otros abandonan al primer bostezo. Este domingo necesitas revisar si la meta que persigues todavía te entusiasma o si la conservas porque ya se la presumiste a todo mundo. Cambiar de objetivo con buenas razones sale mejor que pasarte años defendiendo una ilusión que ya no te emociona.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 15 de noviembre?
Querer vivir mejor no te hace interesado; lo que sí te puede meter en un problema es aceptar dinero a cambio de hacerte de la vista gorda. Podría aparecer una propuesta donde todo suene facilísimo hasta que preguntes de dónde sale la ganancia. Si para entrar tienes que mentir, prestar tu nombre o perjudicar a alguien, salte. La ambición puede llevarte lejos, pero procura llegar con la frente en alto y sin andar escondiéndote del timbre.