Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy domingo 24 de mayo

Conoce cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco, de acuerdo con expertos en astrología, y lo que les espera durante la jornada de este fin de semana.

El domingo 24 de mayo la energía de los astros apunta a una Luna en Virgo y a el tránsito de la temporada del Sol en Géminis, que piden sentar bases.

Los números de la suerte según tu signo hoy domingo 24 de mayo

Aries

El universo te pide soltar el control, lo que es para ti llegará sin mucho esfuerzo.

Números de la suerte: 09, 21 y 45.

Tauro

Un reencuentro inesperado traerá las respuestas que buscabas.

Números de la suerte: 05, 18 y 33.

Géminis

Tu palabra tiene poder hoy, aprovecha esa energía para decretar abundancia y manifestar cosas buenas en tu vida.

Números de la suerte: 11, 27 y 60.

Cáncer

Es momento de priorizar tu paz mental sobre el drama ajeno. Di que no sin sentir culpa.

Números de la suerte: 02, 14 y 41.

Estos signos tendrán buena suerte si usan sus números mágicos|Pexels: Khoa Võ

Leo

El universo te pide tener creatividad ya que estás en un punto máximo de inspiración. Dale forma a tus ideas estancadas.

Números de la suerte: 07, 22 y 56.

Virgo

Es momento de ordenar tu espacio físico para que fluya la energía nueva de forma positiva.

Números de la suerte: 10, 31 y 48.

Libra

El equilibrio vuelve a tu corazón, aprende a confiar en el poder de tu intuición.

Números de la suerte: 06, 19 y 52.

Escorpio

Una puerta se cierra para que una mucho más grande se abra, no tengas miedo de expandirte.

Números de la suerte: 13, 34 y 59.

Los signos que podrían ganar dinero, según las predicciones|Pexels: CARTIST .

Sagitario

La aventura que planeas tiene una luz verde, atrévete a tomar esa decisión porque tienes el respaldo del universo.

Números de la suerte: 03, 25 y 47.

Capricornio

El éxito no es solo trabajo; celebra tus pequeños logros hoy y aprende a ser feliz con lo que ya conseguiste.

Números de la suerte: 08, 16 y 42.

Acuario

Conecta con tus amigos, tendrán una conversación que cambiará tu perspectiva.

Números de la suerte: 12, 29 y 50.

Piscis

Escucha tus sueños, traen un mensaje importante sobre tu futuro.

Números de la suerte: 04, 20 y 38.

