Cómo enamorar a cada signo del zodíaco
La personalidad única de los integrantes del zodíaco hace que exista un truco clave para enamorar a cada signo, es su debilidad y no pueden resistirse
La astrología occidental se sustenta en la creencia de que cada signo del zodíaco tiene una personalidad única determinada por la posición de los planetas y constelaciones al momento de su nacimiento. Conocer esto permite saber lo que oculta su personalidad e incluso qué hacer para enamorar a cualquiera.
La personalidad amorosa de cada integrante de la rueda zodiacal está conformada por diferentes factores; uno es el elemento que predomina en su carácter (fuego, aire, agua o tierra), otro el planeta que los rige, y el último su "modalidad" o la forma en la que reaccionan al afecto.
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Así puedes enamorar a cada signo del zodíaco
- Aries
Aman los desafíos y la acción. Para conquistarlos, necesitarás llenarlos de aventuras inesperadas y respetar su independencia.
- Tauro
Podrían rendirse fácilmente ante la sensualidad, aunque necesitarán de mucha constancia en tus acciones para enamorarse.
- Géminis
Podrás ganarte su corazón si primero consigues estimularlos intelectualmente. Les encantan las personas inteligentes con quienes puedan conversar.
- Cáncer
Son personas que valoran mucho la ternura, lo romántico y la conexión emocional. Se enamorarán rápidamente si se sienten seguros.
- Leo
Necesitan ser admirados para sentirse queridos y después abrir su corazón. Si los haces sentir especiales y les das tu lealtad, caerán rendidos a tus pies.
- Virgo
Podrás ganarte su amor con detalles prácticos, útiles y un orden establecido. Les gusta la rutina y las personas que prestan atención a los pequeños detalles.
- Libra
Se dejan llevar por la apariencia física; si les pareces bello y armonioso, comenzarán a demostrarte su afecto.
- Escorpio
Les interesa una persona que sea honesta y con quien puedan conseguir una conexión profunda.
- Sagitario
Los enamoran el optimismo, la aventura y la libertad. Las mentes abiertas suelen conectar mejor con ellos.
- Capricornio
Prefieren la rutina, la ambición y la seriedad en sus parejas. Se pueden enamorar de alguien que demuestre ser paciente con sus tiempos.
- Acuario
Suelen enamorarse de sus mejores amigos, aunque también pueden sentir atracción por las personas que se muestran auténticas y originales.
- Piscis
Con detalles, romance y empatía se enamoran fácilmente. Intecta conectar con sus sentimientos y ser compasivo.