Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy miércoles 1 de abril

Con ayuda de la astrología occidental podemos conocer lo que le depara el futuro a cada uno de los doce signos del zodíaco. Hoy miércoles 1 de abril te presentamos sus números de la suerte en cuestiones de lotería y juegos de azar.

Además, el mensaje que envía el Universo a cada integrante de la rueda zodiacal, advirtiendo sobre la energía que mantendrán durante esta jornada y qué necesitan hacer para aprovechar al máximo su buena fortuna.

Estos son los números de la suerte de cada signo hoy miércoles 1 de abril

Aries

Deben usar su coraje e iniciativa para actuar, aunque deberán evitar su lado impulsivo y medir bien las consecuencias. Sus números de la suerte son: 33, 46 y 28.

Tauro

Deben mantener la calma ante el estrés pues la acumulación del mismo se trasladará hacia síntomas físicos. Sus números son: 24, 05 y 02.

Géminis

Tendrán una gran capacidad de comunicación y serán el signo zodiacal con más suerte este mes. Sus números son: 08, 27 y 23.

Estos son los números de la suerte de los signos del zodíaco en cuestiones de lotería|Pexels: Margaret Neuhaus

Cáncer

Necesitan conectar con sus raíces para encontrar la estabilidad que buscan. Sus números de la suerte son: 55, 50 y 32.

Leo

Tienen un liderazgo natural que el Universo les pide manejar con empatía, especialmente durante esta jornada. Sus números de la suerte son: 06, 08 y 15.

Virgo

A pesar de que será una jornada de mucho trabajo no deben descuidar su salud mental y su bienestar interno. Sus números de la suerte son: 01, 05 y 09.

Libra

La Luna está en su signo y les traerá la armonía que necesitan para encontrar su paz y su equilibrio. Sus números de la suerte son: 01, 15 y 46.

Escorpio

Su intuición es su mayor súper poder y hoy la necesitarán para leer con presición ciertas situaciones. Sus números son: 08, 15 y 46.

Descubre los números de la suerte y el mensaje del Universo para tu signo hoy miércoles 1 de abril|Pexels: Fatih Yurtman

Sagitario

Necesitan mantener su energía positiva y bohemia, ya que su fe les atraerá nuevas puertas. Sus números de la suerte son: 01, 07 y 15.

Capricornio

Su disciplina y paciencia los ayudará a conseguir lo que esperaban. Sus números son: 01, 03 y 15.

Acuario

Necesitan enfocarse en proyectos en equipo ya que su energía será de colaborar. Sus números de la suerte son: 05, 06 y 15.

Piscis

Deben aprender a escuchar a su "yo" interno y conectar con su lado espiritual. Sus números de la suerte son: 01,02 y 15.