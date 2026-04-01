Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy miércoles 1 de abril
Descubre los números de la suerte de cada signo del zodíaco, además del mensaje que envía el Universo con el consejo a seguir durante hoy miércoles 1 de abril
Con ayuda de la astrología occidental podemos conocer lo que le depara el futuro a cada uno de los doce signos del zodíaco. Hoy miércoles 1 de abril te presentamos sus números de la suerte en cuestiones de lotería y juegos de azar.
Además, el mensaje que envía el Universo a cada integrante de la rueda zodiacal, advirtiendo sobre la energía que mantendrán durante esta jornada y qué necesitan hacer para aprovechar al máximo su buena fortuna.
Estos son los números de la suerte de cada signo hoy miércoles 1 de abril
- Aries
Deben usar su coraje e iniciativa para actuar, aunque deberán evitar su lado impulsivo y medir bien las consecuencias. Sus números de la suerte son: 33, 46 y 28.
- Tauro
Deben mantener la calma ante el estrés pues la acumulación del mismo se trasladará hacia síntomas físicos. Sus números son: 24, 05 y 02.
- Géminis
Tendrán una gran capacidad de comunicación y serán el signo zodiacal con más suerte este mes. Sus números son: 08, 27 y 23.
- Cáncer
Necesitan conectar con sus raíces para encontrar la estabilidad que buscan. Sus números de la suerte son: 55, 50 y 32.
- Leo
Tienen un liderazgo natural que el Universo les pide manejar con empatía, especialmente durante esta jornada. Sus números de la suerte son: 06, 08 y 15.
- Virgo
A pesar de que será una jornada de mucho trabajo no deben descuidar su salud mental y su bienestar interno. Sus números de la suerte son: 01, 05 y 09.
- Libra
La Luna está en su signo y les traerá la armonía que necesitan para encontrar su paz y su equilibrio. Sus números de la suerte son: 01, 15 y 46.
- Escorpio
Su intuición es su mayor súper poder y hoy la necesitarán para leer con presición ciertas situaciones. Sus números son: 08, 15 y 46.
- Sagitario
Necesitan mantener su energía positiva y bohemia, ya que su fe les atraerá nuevas puertas. Sus números de la suerte son: 01, 07 y 15.
- Capricornio
Su disciplina y paciencia los ayudará a conseguir lo que esperaban. Sus números son: 01, 03 y 15.
- Acuario
Necesitan enfocarse en proyectos en equipo ya que su energía será de colaborar. Sus números de la suerte son: 05, 06 y 15.
- Piscis
Deben aprender a escuchar a su "yo" interno y conectar con su lado espiritual. Sus números de la suerte son: 01,02 y 15.