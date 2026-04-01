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Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy miércoles 1 de abril

Descubre los números de la suerte de cada signo del zodíaco, además del mensaje que envía el Universo con el consejo a seguir durante hoy miércoles 1 de abril

Estos son los números de la suerte para tu signo zodiacal hoy miércoles 1 de abril
Estos son los números de la suerte para tu signo zodiacal hoy miércoles 1 de abril|Pexels: Rūdolfs Klintsons

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Con ayuda de la astrología occidental podemos conocer lo que le depara el futuro a cada uno de los doce signos del zodíaco. Hoy miércoles 1 de abril te presentamos sus números de la suerte en cuestiones de lotería y juegos de azar.

Además, el mensaje que envía el Universo a cada integrante de la rueda zodiacal, advirtiendo sobre la energía que mantendrán durante esta jornada y qué necesitan hacer para aprovechar al máximo su buena fortuna.

Estos son los números de la suerte de cada signo hoy miércoles 1 de abril

  • Aries

Deben usar su coraje e iniciativa para actuar, aunque deberán evitar su lado impulsivo y medir bien las consecuencias. Sus números de la suerte son: 33, 46 y 28.

  • Tauro

Deben mantener la calma ante el estrés pues la acumulación del mismo se trasladará hacia síntomas físicos. Sus números son: 24, 05 y 02.

  • Géminis

Tendrán una gran capacidad de comunicación y serán el signo zodiacal con más suerte este mes. Sus números son: 08, 27 y 23.

Estos son los números de la suerte de los signos del zodíaco en cuestiones de lotería
Estos son los números de la suerte de los signos del zodíaco en cuestiones de lotería|Pexels: Margaret Neuhaus

  • Cáncer

Necesitan conectar con sus raíces para encontrar la estabilidad que buscan. Sus números de la suerte son: 55, 50 y 32.

  • Leo

Tienen un liderazgo natural que el Universo les pide manejar con empatía, especialmente durante esta jornada. Sus números de la suerte son: 06, 08 y 15.

  • Virgo

A pesar de que será una jornada de mucho trabajo no deben descuidar su salud mental y su bienestar interno. Sus números de la suerte son: 01, 05 y 09.

  • Libra

La Luna está en su signo y les traerá la armonía que necesitan para encontrar su paz y su equilibrio. Sus números de la suerte son: 01, 15 y 46.

  • Escorpio

Su intuición es su mayor súper poder y hoy la necesitarán para leer con presición ciertas situaciones. Sus números son: 08, 15 y 46.

Descubre los números de la suerte y el mensaje del Universo para tu signo hoy miércoles 1 de abril
Descubre los números de la suerte y el mensaje del Universo para tu signo hoy miércoles 1 de abril|Pexels: Fatih Yurtman

  • Sagitario

Necesitan mantener su energía positiva y bohemia, ya que su fe les atraerá nuevas puertas. Sus números de la suerte son: 01, 07 y 15.

  • Capricornio

Su disciplina y paciencia los ayudará a conseguir lo que esperaban. Sus números son: 01, 03 y 15.

  • Acuario

Necesitan enfocarse en proyectos en equipo ya que su energía será de colaborar. Sus números de la suerte son: 05, 06 y 15.

  • Piscis

Deben aprender a escuchar a su "yo" interno y conectar con su lado espiritual. Sus números de la suerte son: 01,02 y 15.

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