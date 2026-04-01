Horóscopo de Nana Calistar para hoy miércoles 1 de abril de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco; descubre lo que el Universo te depara en este nuevo mes, el cual viene lleno de bendiciones

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo y para hoy 1 de abril de 2026 la astróloga ya tiene listas sus predicciones para los 12 signos del zodiaco; los cuales deberán estar atentos a los avisos del Universo, mientras que otros deberán seguir las indicaciones de la experta para evitar un tipo de traición.

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Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 1 de abril

De acuerdo con Nana Calistar, los regidos bajo el signo de Aries deben saber que no se tiene que hacer los fuertes, y si tienes pareja, ya no te hagas tonto o tonta, sabes bien lo que tienes qué hacer, es momento de avanzar y de dar el siguiente paso en la relación.

¿Qué le depara a Tauro hoy 1 de abril?

La vida te sacudirá de nuevo, y es que en los últimos días estás esperando a que todo se te complique para poder reaccionar, y eso no debería estar pasando; este primero de abril te llega con lecciones claras, pero depende de ti si las tomas o si te aferras a lo que no pudo ser; te llegan oportunidades de cambiar tu destino, tómalas y no dudes.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 1 de abril

Este primero de abril marca un punto importante para ti, donde comienzas a darte cuenta que, no todo vale la pena cargarlos y que hay cosas, situaciones y personas que simplemente ya tuvieron que darte y cumplieron su ciclo.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy miércoles 1 de abril

Abril te tendrá un movimiento muy emocional, del bueno y del que te incomoda, pero ambos son necesarios para que despiertes y pongas en orden tu vida; se marca el reencuentro con una vieja amistad que tenías mucho tiempo sin ver y llegará el momento de recordarte quién eras antes de que te llenarás de estrés.

Leo y lo que le depara el destino para hoy 1 de abril

Ya no aguantes lo que no te suba porque tu carácter no está para tenerlo guardado como adorno, sino para poder usarlo para quien quiera pasarse de listo contigo; este mes te pondrá pruebas bien complicadas y debes tener en claro que, no todos merecen tu paciencia ni tu tiempo.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy miércoles 1 de abril?

No mezcles sentimientos donde sólo había confianza, porque este 1 de abril te pondrá una prueba muy clara con una amistad que podría moverte más de lo normal; no es que esté mal sentir, pero no te claves, vive el momento.

Las predicciones de Libra para miércoles 1 de abril

Deberías abrir bien los ojos porque no todo el que te sonríe viene con buenas intenciones y este 1 de abril te lo dejará bien en claro, además se ve una persona cercana que no es leal y que, aunque te cueste aceptarlo, ya venías sintiendo esa espina desde hace tiempo, no te hagas el sorprendido cuando la verdad se revele.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 1 de abril

Vas a tener mucha nostalgia, y es que este 1 de abril te pegará más de lo normal, esa persona que ya no está te sigue rondando en tu cabeza más de lo que quisieras, pero es aquí en donde entra tu fuerza, tranquila o tranquilo, no se trata de olvidar de la noche a la mañana, sino de entender porque no está y aceptar que no todo se tiene que quedar.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 1 de abril?

Esta semana viene a darte un buen jalón de orejas para que ya pongas límites de verdad y no nada más de palabra; se ve un encuentro muy intenso con alguien cercano, puede ser un vecino, amistad o vecina, con quien ya traías cierta tensión.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 1 de abril

Ya no dejes de andar quedando bien con todo el mundo porque cuando intentas ser el bueno de la historia, te olvidas de lo más importante, eres tú; pero ojo, no necesitas la aprobación de nadie para poder avanzar, y mucho menos para sentirte suficiente.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy miércoles 1 de abril?

Deja a un lado el pasado, que ni siquiera te hace bien o mal, pero, este primero de abril tiene como objetivo sacarte de tu zona de confort y a decirte que, no te quedes pensando en lo que fue y no pudo ser.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy 1 de abril

En estos días ayudarás a alguien que verdaderamente lo necesita, y debes hacerlo sin esperar algo a cambio, ya que la vida te devolverá todo lo bueno, pero a su tiempo, no esperes recompensas inmediatas porque se viene la época en donde comienza a acomodarse.