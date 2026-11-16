Es oficial, Adal Ramones ha dado a conocer que a partir de este momento el público ya puede votar para mandar a un Granjero al Duelo de Nominación, el cual se llevará a cabo el próximo martes 17 de noviembre. A continuación te compartimos todo lo que tienes que saber sobre esta dinámica, en qué afecta a los Granjeros y todos los pasos para que votes en nuestro sitio web.

Cómo funciona El Duelo de Nominación en La Granja VIP?

Cada día de la semana se lleva a cabo una dinámica diferente en La Granja VIP. Los días Martes se realiza “El Duelo”, el cual consiste en una competencia entre dos Granjeros, los cuáles son elegidos mediante dos factores; uno por medio del Capataz y el otro a través de la votación del público. Una vez que se lleva a cabo la elección y se conoce el nombre de los dos Granjeros, ambos rivales se enfrentan en un duelo que pone a prueba sus habilidades y destrezas físicas así como mentales. En la mayoría de las ocasiones tienen que completar un circuito superando retos, esto tomando en cuenta que el reloj es un factor determinante ya que la rapidez es fundamental. La dinámica, la cual se lleva a cabo completamente en vivo durante la Gala, es explicada a detalle por la Conductora Kristal Silva, quién narra en tiempo real las acciones que los Granjeros llevan a cabo en la competencia.

Ahora bien, la persona que gane y logré completar la misión automáticamente se salva de pertenecer a la Tabla de Nominación de la semana mientras que el Granjero o Granjera (o Peón) que pierda queda en riesgo de abandonar la competencia ya que queda nominado o nominada.

¿Cómo votar para mandar a un Granjero al Duelo de Nominación en La Granja VIP?

Realizar este proceso es sumamente sencillo, rápido y gratuito; solo tendrás que contra con acceso a internet estable. Los pasos a seguir son muy fáciles; solo deberás ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y Peones a los que puedes mandar al Duelo de Nominación. Por otro lado también puedes ingresar a la sección de votos dando CLICK AQUÍ de forma directa.

¿Quiénes han perdido el Duelo de Nominación en La Granja VIP y han quedado nominados?

Algunos de los Granjeros que han perdido en el Duelo de Nominación y han quedado en riesgo de abandonar la competencia tras sumarse a la Tabla de Nominación han sido Kevyn Contreras “Bicolor”, Azalia Ojeda “La Negra”, Kenny Avilés, Manelyk y Kunno, Ivonne Montero y Julio Camejo. Esto sin lugar a dudas genera grandes cambios para cada Granjero ya que cada nominación hace que muchos utilicen distintas estrategias para seguir siendo parte de la competencia.