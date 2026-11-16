La rivalidad que Niurka tiene con Ivonne Montero en La Granja VIP ya es insostenible, al grado de que la polémica vedette solo tiene en la mente diferentes ideas para por fin verla eliminada. Y para la semana 11, todo parece indicar que la llamada “mujer escándalo” probará otra estrategia para sacar a su enemiga y hasta está dispuesta a hacer una alianza con Manelyk para así tener más posibilidades de que las cosas les salgan bien.

Así se lo confesó a Mario “Mono” Osuna, con el que si bien ha tenido muchos problemas, también se ha acercado para hablar de lo que más les conviene en el juego. Por lo que mientras bromeaban diciendo que mandarían a Mane para librarse de una rival fuerte, Niurka sugirió que sean las tres las que queden en la tabla, de modo que el público deba elegir entre su favorita de una vez por todas.

“Yo ya le dije a Kunno, que una tabla fuerte puede ser Mane, yo y la otra (Ivonne)”, sentenció la cubana, afirmando que desde su perspectiva, este tipo de movimientos arriesgados son los que atrapan al público y por eso piensa que vale la pena intentarlo.

¿Quién fue el eliminado de La Granja VIP el 15 de noviembre?

A pesar de que muchos creían que estaba muy fuerte, a Rafa Mercadante no le alcanzaron los votos para salvarse de otra nominación y terminó siendo eliminado de La Granja VIP para la semana 10. Esto porque Ivonne Montero lo superó en apoyo y tampoco pudo alcanzar a Niurka ni a Daniela Alexis Bebeshita, que también la libraron gracias a sus fandoms.

Cabe recordar que inicialmente, el conductor de TV no había quedado en la tabla tras el Miércoles de Asamblea, pero como Mario “Mono” Osuna se ganó el Huevo de Oro, obtuvo el poder de subir a un Granjero más y eligió a Rafa Mercadante. Lo que al parecer nadie se esperaba, es que esta estrategia terminaría con su participación y también pondría en evidencia que Ivonne tiene respaldo pese a que casi nunca ha estado nominada.