Después de 11 semanas, la convivencia en La Granja VIP se está volviendo complicada y ya hasta hay amistades de años a punto del quiebre definitivo. Para muestra, todos los conflictos que están teniendo Manelyk y Kunno, que pasaron de ser inseparables, a ni siquiera dirigirse la palabra por los desacuerdos en sus estrategias y los reproches por las veces en que cada uno se ha sentido traicionado.

En esta ocasión, el distanciamiento de los Granjeros comenzó desde el pasado viernes, cuando Mane se enojó porque vio a Guillermo platicando con Niurka, justo después de que ellas tuvieron un fuerte enfrentamiento en el que hubo hasta ofensas. Para defenderse, el tiktoker le explicó a su amiga que todo se trató de una charla cordial y que eso no implicaba que estuviera de su lado, pero este argumento no la convenció.

La Granja VIP Kunno y Manelyk están distanciados en La Granja VIP. FOTO: ESPECIAL

¿Cómo empezó la pelea de Kunno y Manelyk? Los momentos clave antes de su rompimiento en La Granja VIP

Luego de los reclamos de Mane, parecía que las cosas estaban normales y pasaron el fin de semana tranquilos. Sin embargo, durante la gala de eliminación, cuando la “reina de los realities” tuvo que elegir al mejor Peón de la semana, le dio el reconocimiento a Bebeshita, sin considerar que Kunno también estuvo haciendo un gran trabajo con los animales.

Y aunque él no había quedado en la primera ronda de votaciones, luego de que Rafa Mercadante fue eliminado de La Granja VIP, se determinó que por mayoría de votos, él debería pasar otra semana en el Granero. Lo que inevitablemente detonó su molestia, pues lo habría podido evitar con el premio de Manelyk como Capataz.

A partir de ese momento, se hizo mucho más evidente el quiebre del equipo de “La Resistencia”, pues Kunno se alejó de sus amigos y cuando le pidieron una explicación, se limitó a decir que necesitaba estar a solas, argumentando que no quería hablar todo el tiempo de estrategias porque eso lo hacía sentir fastidiado.

Por lo que estos conflictos irán desarrollándose en la semana 11 de La Granja VIP y quedará en evidencia si este equipo que juraba ser indestructible se terminará. Lo que cabe recordar, le criticaron en su momento a los “Disfuncionales”, que desde la traición de Niurka se desmoronó y empeoró con la abrupta salida de Natalia Alcocer.