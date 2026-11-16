Niurka Marcos, Kunno y Manelyk González comienzan su etapa como Peones con beneficios inesperados. La dinámica de La Revolución transformó el granero: ahora cuentan con camas en lugar de pacas de paja, además de botanas, bebidas y mejoras en su alimentación.

Otro cambio modifica el reparto de labores: los Granjeros deberán mover el molino de agua, una tarea que habitualmente corresponde a los Peones. Así, el arranque de esta jornada cambia tanto las comodidades como las obligaciones dentro de la granja.



