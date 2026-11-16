La Granja VIP: sigue EN VIVO la lucha por la Capatacía de la semana 11
La Granja VIP inicia este lunes 16 de noviembre su semana 11 con seis aspirantes a la Capatacía: Mario “Mono” Osuna, Julio Camejo, Kevyn “Bicolor” Contreras, Ivonne Montero, Kunno y Manelyk González. Después de liderar la semana pasada, Mane vuelve a competir, esta vez como Peón, al igual que Kunno. Frente a ellos estarán Mono y Camejo, quienes buscan su tercer triunfo, e Ivonne y Bicolor, que todavía no han ocupado el puesto. En juego están la inmunidad y el mando de la granja. Sigue aquí el minuto a minuto de La Granja VIP para conocer quién gana la prueba, las reacciones de sus compañeros y los momentos más destacados de la jornada.
La Granja VIP EN VIVO: Lunes de Capataz
AHORA: Comienza La Previa de La Granja VIP rumbo al Lunes de Capataz
Arranca La Previa de La Granja VIP con Alex Garza y Mallezaa, el espacio que repasa los conflictos, las estrategias y los momentos destacados de la convivencia antes de la gala. Los televidentes pueden sumarse a la conversación en redes sociales con #LaGranjaCapataz y #LaGranjaVip, mientras se acerca la prueba que definirá al nuevo líder.
¿Qué cambia con la Revolución de los Peones en La Granja VIP?
Niurka Marcos, Kunno y Manelyk González comienzan su etapa como Peones con beneficios inesperados. La dinámica de La Revolución transformó el granero: ahora cuentan con camas en lugar de pacas de paja, además de botanas, bebidas y mejoras en su alimentación.
Otro cambio modifica el reparto de labores: los Granjeros deberán mover el molino de agua, una tarea que habitualmente corresponde a los Peones. Así, el arranque de esta jornada cambia tanto las comodidades como las obligaciones dentro de la granja.
¿Qué gana el Capataz y cuáles son sus responsabilidades en La Granja VIP?
Ganar la Capatacía significa obtener inmunidad y acceso a una suite especial, que el vencedor podrá compartir con el participante elegido por el público. Por eso, la prueba de este lunes representa una oportunidad para asegurar la permanencia. El puesto también implica asumir ciertas responsabilidades: el Capataz debe organizar las tareas de limpieza y cuidado de los animales, además de coordinar acuerdos para la convivencia entre sus compañeros.
¿Cómo votar por el acompañante del Capataz en La Granja VIP hoy?
Este lunes habrá votaciones para elegir quién compartirá la suite con el Capataz. La participación se habilitará durante la gala, después de anunciar al ganador de la prueba, cuando Adal Ramones indique la apertura.
Para participar, se debe ingresar al portal oficial de votaciones y seleccionar al granjero favorito entre las opciones disponibles. La votación es gratuita y permitirá decidir quién disfruta de la habitación junto al nuevo líder.
¿Cómo ver La Granja VIP EN VIVO y GRATIS este lunes 16 de noviembre?
El Lunes de Capataz se transmite a las 20:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, por Azteca UNO. Para seguirlo por internet, entra a la señal oficial de La Granja VIP desde tu celular, computadora o tableta. Durante la gala se definirá quién obtiene el liderazgo de esta semana. ¿Será Manelyk González, Mario “Mono” Osuna, Julio Camejo, Kevyn “Bicolor” Contreras, Ivonne Montero o Kunno?
Niurka se pregunta si el público castigó a Rafa Mercadante por sus últimas polémicas
Niurka Marcos y Los Disfuncionales analizan qué mensaje pudo enviar el público con la eliminación de Rafael Mercadante de La Granja VIP. La cubana considera que el conductor tenía un respaldo importante y se pregunta si sus comportamientos de la última semana pudieron costarle apoyo. Entre los episodios recientes estuvieron su enfrentamiento con Kevyn “Bicolor” Contreras y la discusión con Ivonne Montero por los acuerdos del grupo.
Los Disfuncionales ajustan su estrategia tras la salida de Rafael Mercadante en La Granja VIP
Los Disfuncionales comienzan a planear sus próximos movimientos en La Granja VIP y hacen cuentas: tras la eliminación de Rafael Mercadante y el distanciamiento con Ivonne Montero, consideran que su grupo quedó reducido a cuatro integrantes. Durante la conversación, Niurka Marcos le asegura a Julio Camejo que una tabla de nominados en la que estén ella y Manelyk González sería fuerte. La cubana plantea ese posible escenario mientras el grupo analiza cómo enfrentar las próximas nominaciones.