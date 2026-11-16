Este día se dio a conocer que Julio Camejo se coronó como el Capataz de la semana 11 de La Granja VIP, cabe mencionar que es el Granjero que más veces ha ganado este codiciado puesto que le da muchos privilegios, pero no solo eso, sino que también hace que tenga muchas más responsabilidades que los demás.

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¿Por qué no hay votaciones para elegir quién duerme con el Capataz?

La semana 11 de La Granja VIP Segunda Temporada ha iniciado y, como cada lunes, este 16 de noviembre, durante el programa de La Gala, el público pudo ver quién se convirtió en el nuevo Capataz. Pero todo dio un giro controversial, ya que nuestro conductor, Adal Ramones informó que por única ocasión NO hay votaciones por ser la semana de la Revolución y ahora, Julio Camejo podrá elegir a un Peón por día para que pueda disfrutar de las amenidades de la habitación del Capataz.

¿Quién acompaña al Capataz esta semana?

Como mencionamos anteriormente, Julio Camejo como Capataz de La Granja VIP será quien tome la decisión de quién duerme con él o bien podrían ponerse de acuerdo entre todos para poder rolarse y disfrutar del privilegio.

¿Qué votaciones están abiertas en La Granja VIP?

Este lunes se abrieron las votaciones para elegir a un Peón o un Granjero para enviarlo directamente al Duelo de Nominación, el cual se llevará a cabo el día de mañana, martes 17 de noviembre. Para poder participar en esta dinámica de La Granja VIP Segunda temporada, deberás ingresar al sitio oficial de TV Azteca y estos son los pasos que debes seguir:

Entra a lagranjavip.tv/vota o La Granja VIP Elige y VOTA Envíalos; recuerda que tú decides.

Pero eso no es todo, también hay otra forma en la que puedes votar:

Descarga la app TV Azteca En Vivo Da clic sobre el banner (anuncio) de las votaciones de La Granja VIP Da tus votos a tu favoritos Envíalo.

¿Dónde y Cuándo ver La Granja VIP Segunda Temporada?

No te olvides de disfrutar de La Granja VIP Segunda Temporada, por Azteca UNO, de Lunes a Viernes a las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. Por si fuera poco, podrás disfrutar de la experiencia 24/7 por Disney+.

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