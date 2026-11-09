Bebeshita apunta contra Kevyn Contreras en La Granja VIP y asegura que “se aprovecha” de ella: “Es mierd4”

La relación de Kevyn Contreras y Bebeshita pasa por otro drama en La Granja VIP. Esto porque a la Granjera le enfureció que el comediante mojara su cama por venganza, pues piensa que sobrepasó los límites y cree con ninguna otra persona se ha portado tan mal como con ella, algo que cree firmemente, pasa solo porque el “Bicolor” se confía demasiado en el cariño que le tiene y solo por eso piensa que le va a pasar todo.

Así lo compartió durante una charla en la fogata con sus amigos, a los que les explicó que se sentía muy ofendida porque está segura de que hay ocasiones en las que hace cosas con saña para molestarla, pues sabe que nunca tiene consecuencias de sus actos.

“Ni cuando hacen bromas con otros es tan cul*r*, se me hace que conmigo sí es cul*r*. Porque dice: ‘me quiere’, ‘me va a pasar todo’. No puedo creer que no tenga ni un poco de decencia conmigo. Es mierd*”, dijo la influencer notablemente molesta.

¿Por qué Kevyn “Bicolor” quiere venganza con Bebeshita? Así empezaron sus bromas pesadas en La Granja VIP

Toda la molestia de Daniela Alexis surgió a partir de que Kevyn Contreras mojó intencionalmente su cama de Peón, pasando varias veces una cacerola de agua para que la sábana y la paja se estropearan. Esto como consecuencia de que Bebeshita rompió los “instrumentos musicales” que el comediante armó usando cubetas, pues para él esta es una forma de entretenerse, así que le enfureció ver que su novia le hizo eso.

Por lo que en lugar de discutir y tener otra incómoda pelea en La Granja VIP, el “Bicolor” prefirió buscar vengarse de ella y demostrarle que también puede ser pesado si se lo propone. Sin embargo, para Daniela esta reacción fue excesiva, ya que considera que no pensó en su comodidad para dormir otra vez en el Granero y que solamente con ella se porta tan mal pues piensa que nunca le pondrá un alto.