Kevyn Contreras se confiesa en La Granja VIP y admite que AMA a su ex, ¿y su romance con Bebeshita?

El novizago de Bebeshita y Kevyn Contreras no lleva ni una semana en La Granja VIP, pero ya pasa por una crisis irremediable. Esto porque luego de que el “Bicolor” no quisiera salvar a Daniela de la tabla de nominación, se replanteó sus sentimientos y terminó confesando que aún quiere a una de sus exparejas y madre de sus hijos.

Tal como le contó a Niurka y Natalia Alcocer, tiene la sensación de que todavía está enamorado de otra mujer y se siente en deuda por cómo terminaron las cosas entre ellos. “Estoy en un punto donde siento que amo a la mamá de mis hijos. Siento que le debo tanto porque les fallé. Siento que no merezco esta libertad, porque lo intenté y fallé. Yo hablo de lo mío, yo me equivoqué, yo fallé, yo pedí perdón, yo busqué arreglar”, dijo el comediante.

¿Por qué Kevyn “Bicolor” no quiere nada serio con Bebeshita en La Granja VIP?

Para Kevyn, sentir que ya está haciendo su vida con alguien más no es algo que le parezca correcto porque se quedó con la culpa de que cometió muchos errores en el pasado. Y cuando Niurka le cuestionó qué fue exactamente lo que hizo, señaló que fueron cosas por su juventud y el estilo de vida tan acelerado que llevaba.

“Por lo que falla un morro. Mucho trabajo, tentaciones, coqueteo, fiesta, llegar tarde. Sí tenía un compromiso”, explicó el Granjero.

Kevyn Contreras y Bebeshita El romance de Kevyn Contreras y Bebeshita está en crisis.

En cuanto a sus sentimientos por Daniela Alexis, Kevyn Contreras señaló que él tenía la idea de que estaban “cotorreando” en La Granja VIP y hasta mencionó que Bebeshita también le hizo ver que era juego, como cuando le coqueteaba a Pascal Nadaud en su cara. Sin embargo, no dejó claro si su propuesta para ser novios era parte de esta dinámica o si realmente se siente confundido por el cariño que le guarda a su ex.