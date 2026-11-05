“Qué basura eres”: Bebeshita EXPLOTA contra Kevyn Contreras en La Granja VIP y le hace fuerte reclamo

La Asamblea de Nominación en La Granja VIP del 4 de noviembre se vivió al límite. Y es que además de los intensos Cara a Cara que protagonizaron los integrantes, hubo un momento que tomó por sorpresa a todos: cuando Kevyn Contreras decidió salvar a Fernando Lozada, sin importarle que Bebeshita quedara en riesgo de ser eliminada. Por supuesto, esta decisión causó muchos problemas y Daniela Alexis estalló por la estrategia.

Esto porque si bien ya habían platicado sobre el tema, la influencer se despertó muy molesta y volvió a reclamarle al “Bicolor” la forma en que la trata, pues para ella, solamente le habla bien un rato y luego la traiciona.

“Eres súper mentiroso y traicionero. Todo lo que me dices es una mentira. ¿Qué más? ¿Hoy te vas a para enfrente de mí a echarme tierra como era tu plan? Vas a seguir siendo mierd4 porque esa es tu estrategia con tus amiguitos. Qué basura eres”, dijo molesta mientras Kevyn la ignoraba con tal de seguir durmiendo un rato más.

¿Por qué Kevyn “Bicolor” NO salvó a Bebeshita en La Granja VIP? La polémica estrategia que pone en juego su relación

Tras convertirse en el ganador del Huevo Dorado de la semana 9, Kevyn Contreras tuvo el beneficio de sacar a un Granjero de la tabla de nominados y meter a uno más. Lo que nadie se esperaba, es que apostaría por salvar a Fernanndo Lozada, aún cuando Bebeshita, su novia, también está en riesgo por el Legado de Pablo Montero.

La razón va más allá de lo sentimental y es que esta elección sería parte de la estrategia de los “Disfuncionales”, que quieren repetir la hazaña de que uno de ellos se quede con la Salvación y la Traición. De modo que Natalia Alcocer “enterró” al “Mono” Osuna hasta el domingo y hoy en la dinámica de la tierra tendrían intención de bloquear a Daniela Alexis, para que ella no pueda nominar a nadie más.