Los Granjeros de La Granja VIP cambiaron por un momento las labores del campo por una actividad mucho más dulce: preparar pan de muerto. La chef Lili llegó para guiarlos en esta tradicional receta mexicana y explicarles qué ingredientes necesitan para elaborar las piezas que deberán completar como parte del reto. La actividad también representa una oportunidad para poner a prueba por primera vez el horno que construyeron dentro de la propiedad, por lo que las expectativas están puestas en el resultado de su trabajo.

La chef Lili guía a los Granjeros paso a paso

Desde la preparación de los ingredientes hasta el trabajo con la masa, la chef Lili les explicó cómo realizar el procedimiento y los fue orientando durante cada etapa. Los participantes comenzaron a trabajar en parejas, organizándose para avanzar con la preparación de los panes. Hasta el momento, los Granjeros llevan un buen ritmo con la masa y siguen las indicaciones de la especialista para conseguir la consistencia adecuada. Ahora tendrán que mantener la coordinación y cuidar cada detalle para completar el desafío.

¡Llegó el momento de encenderlo! Los Granjeros estrenarán su horno preparando pan de muerto en La Granja VIP|La Granja VIP

El objetivo es ambicioso: preparar 50 panes de muerto. Esto significa que no solo deberán aprender la técnica, sino también distribuirse las tareas y administrar bien el tiempo para cumplir con la cantidad solicitada.

¿Funcionará el horno que construyeron en La Granja VIP?

Uno de los aspectos más interesantes de esta actividad será descubrir cómo responde el horno artesanal que los participantes construyeron previamente. Después del esfuerzo dedicado a levantarlo, llegó el momento de comprobar si podrá utilizarse para una preparación tan especial.

¡Llegó el momento de encenderlo! Los Granjeros estrenarán su horno preparando pan de muerto en La Granja VIP|La Granja VIP

La elaboración del pan de muerto pondrá a prueba tanto sus habilidades en la cocina como su capacidad para trabajar en equipo. Además, las indicaciones de la chef Lili serán fundamentales para que los Granjeros puedan avanzar con mayor seguridad en una receta que requiere atención durante todo el proceso. Por ahora, el grupo va bien con la masa y continúa trabajando para alcanzar la meta. La gran incógnita será cómo quedarán los 50 panes y si el horno estará a la altura de este primer desafío culinario en La Granja VIP.