Manelyk revela la INCREÍBLE razón por la que Niurka traicionó a Natalia Alcocer en La Granja VIP

La noticia de que Natalia Alcocer abandonó La Granja VIP tomó por sorpresa a los integrantes, pues no se esperaban que renunciaría a la posibilidad de llegar a la final. Y antes de irse, “La Vikinga” dejó muy claro que ya no confiaba nada en Niurka porque se atrevió a traicionar a todo el equipo, una estrategia que podría haber sido orquestada por Manelyk en un intento desesperado por salvar a una de sus amigas.

Esta insólita confesión fue hecha por la propia “reina de los realities”, quien se dijo agotada de todo el drama que hay entre Bebeshita y Kevyn Contreras, pues siente que ella no está valorando lo que hacen para cuidarla. Así que además de advertir que ya no se preocupará por lo que le pase mientras siga enfocándose en el “Bicolor”, Mane señaló que ella misma habría convencido a Niurka de que se fuera en contra de Natalia y esto habría motivado a la vedette a sabotear los planes de sus aliados.

“Yo ya no voy a hacer nada por ella (Bebeshita). Ni me voy a ir de Peón para apoyarla, ni voy a pensar en estrategias y ya no voy a hablar otra vez con Niurka para comerle la cabeza y que la apoye”, sentenció molesta.

La Granja VIP Manelyk podría haber estado detrás de la traición de Niurka a Natalia Alcocer. FOTO: ESPECIAL

¿Qué pasó con Niurka y Natalia Alcocer en La Granja VIP?

Los problemas que orillaron a Natalia Alcocer a salirse de La Granja VIP antes de ser eliminada, empeoraron desde el jueves, pues un voto de Niurka le bloqueó la Salvación. En un principio, hubo quienes pensaron que este movimiento de la “mujer escándalo” era algo que había acordado directamente con su equipo, pero luego salió a la luz que lo hizo por cuenta propia y sin consultarles antes.

Entre las razones que dio para esta “traición”, estuvieron los pleitos que las Granjeras tuvieron durante las primeras semanas, cuando se pelearon enfrente de todos y hasta dieron por terminada su amistad. Sin embargo, luego volvieron a unirse y fue cuando conformaron el equipo de “Disfuncionales”, por lo que nadie se esperaba que Niurka le daría la espalda a Natalia solo para proteger a Bebeshita, ni mucho menos que la “mente maestra” detrás de todo fue Manelyk como ella misma lo confesó.