Cómo VOTAR para elegir quién dormirá con la Capataz Manelyk en la semana 10 de La Granja VIP

La semana 10 de La Granja VIP comenzó con una nueva sorpresa para el público e incluso para los Granjeros pues durante el juego para ganar la capatacía Manelyk logró la victoria y se convirtió en la líder del reality durante estos días y podrá disfrutar de los beneficios y comodidades. Sin embargo, no estará sola, pues se pondrá a votación quién podrá acompañarla en la habitación y ser acreedor de los beneficios.

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Una vez más el público tiene en sus manos el poder de decidir quién dormirá con el nuevo Capataz de La Granja VIP, por lo que ya se encuentran abiertas las votaciones para determinar quién será el ganador. Así que no pierdas la oportunidad de apoyar a tu Granjero favorito y obtener este beneficio. Por eso, si ya tienes a alguien en mente, te explicamos cómo emitir tus votos.

¿Cómo votar para elegir al acompañante del Capataz?

Si quieres apoyar a tu Granjero favorito para que comparta la habitación con Julio Camejo, puedes seguir estos pasos principalmente si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo déjanos decirte que votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP o desde la aplicación TV Azteca En Vivo ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP y ahí comienza el proceso. Otra alternativa rápida y directa es dando DANDO CLICK AQUÍ.

Ingresa al portal oficial de votaciones de La Granja VIP. Busca la dinámica para elegir al acompañante del Capataz. Revisa los participantes disponibles para esta votación. Selecciona a tu favorito y asigna tus votos siguiendo las indicaciones de la plataforma. Confirma tu participación y verifica que el sistema registre correctamente tus votos.

Votaciones

¿Quiénes son los Granjeros que podrían dormir con Manelyk durante su capatacía?

Como lo mencionamos anteriormente, Manelyk logró ser Capataz esta semana por lo que ahora el público tendrá que decidir con quién dormir y compartir sus beneficios por lo que ya se abrieron las votaciones y en la lista se encuentra: Rafa Mercadante, Kevyn “Bicolor” Contreras y Julio Camejo, solo uno de estos tres nombres puede ser el ganador.

Debido a que Bebeshita, Kunno, Mario “Mono” Osuna y Niurka son Peones no tienen derecho a estar entre las votaciones para obtener el beneficio. De igual modo, Ivonne Montero no puede estar entre las opciones a causa de que ya está nominada, esto como resultado del Legado que dejó Fernando Lozado tras convertirse en el noveno eliminado.

¿Qué privilegios tendrá quien duerma con el Capataz?

El Granjero elegido y el Capataz podrán compartir algunos de los beneficios de la suite, el cual es uno de los lugares más codiciados ya que cuenta con una cama amplia, baño privado, jacuzzi, áreas para descansar postres, alimentos y bebidas.