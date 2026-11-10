¿Por qué nadie quiere a Ivonne Montero en La Granja VIP? Las rivalidades que la “excluyeron” de los equipos

Para Ivonne Montero, la experiencia de La Granja VIP ha sido todo un reto, no solo por estar aislada de sus seres queridos, sino también porque ha tenido que soportar fuertes críticas en su contra. No obstante, tampoco se deja atacar y defiende su postura, sin importarle que esto ya le costó varias enemistades y hasta sentirse “excluida” de las alianzas que hay para evitar la eliminación.

Ivonne Montero tiene enemigos en La Granja VIP: así empezaron los problemas con Manelyk y Rafa Mercadante

Una de las rivalidades más fuertes de La Granja VIP Segunda Temporada, es la de Ivonne Montero con Manelyk. Y es que a pesar de que en un principio trataron de convivir, sus personalidades tan diferentes las hicieron distanciarse, al grado de que en una ocasión, Mane le gritoneó por hacer preguntas que ella consideraba como “tontas”. Desde entonces, han tenido enfrentamientos en dinámicas y en el Cara a Cara donde se dicen de todo.

Otro de los conflictos que marcó el paso de la actriz en el programa, fue el distanciamiento que tuvo con Rafa Mercadante, al que conoce desde hace tiempo y con el que muchos creían, haría buen equipo. Sin embargo, a Ivonne no le gustan ciertas actitudes del conductor y lo ha puesto en evidencia, provocando peleas y confrontaciones que pusieron su amistad en la cuerda floja.

ivonne-montero-contra-rafa-mercadante.jpg Los conflictos entre Ivonne Montero y Rafa Mercadante son cada vez más evidentes (ESPECIAL)

¿Por qué Ivonne Montero y Niurka terminaron su tregua en La Granja VIP?

Desde la semana 1, llamó mucho la atención la cercanía que estaban teniendo Ivonne Montero y Niurka, pues ya existía un pasado muy polémico repleto de peleas y enfrentamientos. No así, para La Granja VIP quisieron hacer una tregua y pasaron algunas semanas como grupo, pero todo cambió tras una discusión porque la vedette quitó el altar que la actriz le hizo a Fabio Melanitto, su exesposo.

Además, antes de que Natalia Alcocer tomara la decisión de abandonar La Granja VIP, Ivonne se puso de su lado en los problemas que tuvo con Niurka. Y es que si bien también se llevaba mal con “La Vikinga”, se dieron una oportunidad de tratarse y hasta le dijo que quería verla como ganadora.

¿Con quiénes se ha peleado Ivonne Montero en La Granja VIP?