Inicia la semana 10 de La Granja VIP Segunda Temporada y con ella se avecinan nuevos movimientos, alianzas y una votación que podría cambiar el juego de varios Granjeros dentro de competencia. Sin embargo, solo uno de ellos podría estar en riesgo de acercarse a la eliminación de la Gala del Domingo.

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Desde este lunes 9 de noviembre de 2026, el público ya puede elegir qué Granjero o Peón deberá enfrentarse al Duelo de Nominación, una dinámica en la que perder puede significar entrar directamente a la Tabla de Nominados.

Después de la salida voluntaria de Natalia Alcocer y la eliminación de Fernando Lozada, solamente quedan nueve participantes: Niurka Marcos, Manelyk González, Ivonne Montero, “La Bebeshita”, Kunno, Julio Camejo, Rafa Mercadante, Mario “Mono” Osuna y Kevyn “Bicolor” Contreras y hoy uno de ellos podría ser elegido por el público para que se enfrente al contrincante que designe el nuevo Capataz de la semana.

¿Cómo funciona el Duelo de Nominación en La Granja VIP?

Esta dinámica se realiza todos los martes de cada semana donde dos Granjeros, no importa si es Peón, se enfrentan en un juego, uno es elegido por el público mediante votaciones y el otro es seleccionado por el Capataz de la semana.

¿Cómo votar para elegir al Granjero o Peón que irá al Duelo de Nominación?

Para participar en estas votaciones para elegir a un Granjero o Peón para enfrentarse en el Duelo de Nominación el público deberá ingresar al portal oficial de votaciones de La Granja VIP, donde podrán consultar los nombres de los participantes disponibles y seleccionar a quien desean ver enfrentarse contra el Granjero que haya decidido colocar el Capataz.

A continuación te dejamos los pasos a seguir:

1. Ingresa al sitio Web La Granja VIP o dando CLICK AQUÍ

2. Busca la lista de participantes disponibles.

3. Selecciona al Granjero o Peón por quien deseas votar.

Es importante recordar que estas votaciones no tienen como objetivo salvar a un participante, sino elegir a quien deberá enfrentarse en el duelo.

¿Quiénes han ganado el Duelo de Nominación entre los Granjeros que quedan?

A lo largo de estas semanas de La Granja VIP, varios Granjeros han conseguido evitar la nominación gracias a esta prueba. Entre los ganadores que continúan dentro de La Granja VIP se encuentran: Mario “Mono” Osuna, Rafa Mercadante, Ivonne Montero.