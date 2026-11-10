Quiénes han sido todos los novios de Niurka de La Granja VIP: de romances fugaces a divorcios polémicos

Niurka es una personalidad sumamente polémica y en La Granja VIP Segunda Temporada lo ha dejado más que claro. En la “vida real” las cosas no son tan distintas y en realidad siempre se le ha conocido por su explosiva personalidad y sus llamativos romances, que van desde noviazgos fugaces hasta matrimonios que terminaron entre rumores de infidelidad.

Ellos son TODOS los novios de Niurka: conoce a los “afortunados” que la conquistaron antes de La Granja VIP

Federico, el padre de Kiko . Durante sus primeras visitas a México, Niurka conoció a un policía llamado Federico, por el que decidió dejar Cuba . Este misterioso hombre es el padre de Kiko, su hijo mayor.

. Durante sus primeras visitas a México, . Este misterioso hombre es el padre de Kiko, su hijo mayor. Jorge, el padre de Romina Marcos . Tras su primera separación y mientras trataba de forjar una carrera en el país, la llamada “mujer escándalo” volvió a enamorarse. Esta vez fue de un empresario llamado Jorge, con el que procreó a Romina, su única hija .

. Tras su primera separación y mientras trataba de forjar una carrera en el país, la llamada “mujer escándalo” volvió a enamorarse. Esta vez fue de un empresario llamado . Juan Osorio. En 1998, Niurka empezó a salir con Juan Osorio y de esta relación nació su hijo Emilio. Su separación fue muy problemática y hasta hace poco seguían lanzándose acusaciones en entrevistas.

Bobby Larios . En 2004, la vedette protagonizó uno de los romances más escandalosos del espectáculo junto a Bobby Larios . La relación fue muy llamativa porque supuestamente se conocieron cuando ella seguía con Juan Osorio.

. En 2004, . La relación fue muy llamativa porque supuestamente se conocieron cuando ella seguía con Juan Osorio. Yanixán Texido . Al poco tiempo de romper con Bobby Larios, Niurka empezó un noviazgo con Yanixán Texido , un modelo cubano más joven. Duraron dos años juntos y se divorciaron en un programa de televisión completamente en vivo.

. Al , un modelo cubano más joven. Duraron dos años juntos y se divorciaron en un programa de televisión completamente en vivo. Eduardo Antonio . En 2011, la cubana apostó otra vez por el amor con Eduardo Antonio , un actor conocido como “El Divo”. Siempre se rumoró que su relación era falsa porque él ha hablado de su gusto por los hombres, pero ambos insisten en que en su momento todo fue sincero.

. En 2011, , un actor conocido como “El Divo”. Siempre se rumoró que su relación era falsa porque él ha hablado de su gusto por los hombres, pero ambos insisten en que en su momento todo fue sincero. Raúl Palma . En 2021, tuvo un noviazgo fugaz con un hombre llamado Raúl Palma. Se habrían conocido por amistades en Mérida, ciudad que la vedette eligió para vivir tranquila.

. En 2021, tuvo un noviazgo fugaz con un hombre llamado Raúl Palma. Se habrían conocido por amistades en Mérida, ciudad que la vedette eligió para vivir tranquila. Juan Vidal. Durante su paso por un reality show, Niurka se enamoró de Juan Vidal y vivieron una historia apasionada. Tristemente, la felicidad no les duró mucho y ella terminó tachándolo de estar “hueco por dentro”.

Niurka y Juan Vidal Niurka y Juan Vidal tuvieron una breve historia de amor. FOTO: ESPECIAL

¿Quién es el novio de Niurka en 2026?

Actualmente, Niurka tiene una relación sentimental con Bruno Espino, un bailarín de Veracruz que es casi 20 años más joven que ella. Sin embargo, la diferencia de edades no ha sido un problema para la pareja, pues están por cumplir tres años juntos y ya se comprometieron, por lo que es posible que en cuanto la “mujer escándalo” salga de La Granja VIP, empiece a alistar los detalles de su boda.