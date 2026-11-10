Ivonne Montero podría ser eliminada de La Granja VIP y sus “aliados” tienen un AMBICIOSO plan para aprovecharse

La noticia de que Fernando Lozada dejó a Ivonne Montero en su Legado tras ser eliminado de La Granja VIP, sorprendió a muchos, pues nadie se esperaba que la elegiría a ella porque nunca tuvieron problemas. Sin embargo, para Julio Camejo esta es una oportunidad que no pueden desperdiciar y ya tiene en mente hacerle una propuesta a la actriz.

Según le explicó a Rafa Mercadante, el trato consiste en que si ella sale el próximo domingo 15 de noviembre, escoja a Mario “Mono” Osuna para ponerlo en el Legado. Esto porque así le quitará toda posibilidad de competir para ser Capataz, lo que significa que tampoco tendrá inmunidad y eso es algo que podría ser beneficioso para el equipo de “Disfuncionales” que parece estar cerca de extinguirse.

“Hay que hacer un acuerdo entre nosotros, por cualquiera que se vaya. Este es un acuerdo que también le conviene a ella (Ivonne). Que cualquiera que se vaya, deje a Mono como legado, para que así el que se quede tenga más posibilidades de ser Capataz. Independientemente de quien le caiga bien, es una posibilidad para todos”, explicó el actor cubano.

¿Rafa Mercadante no confía en Ivonne Montero? Esto dijo sobre las estrategias de La Granja VIP

El que no quedó muy convencido con este ambicioso plan para debilitar al “Mono” Osuna en La Granja VIP, fue Rafa Mercadante. Y es que desde su perspectiva, no hay forma de predecir si la actriz aceptará hacer algo por su equipo en caso de ser eliminada, ya que considera que Ivonne Montero no confía en nadie y en más de una ocasión les ha hecho saber de las dudas que tiene, mismas que también hicieron que él dejara de creer que es incondicional.

ivonne-montero-contra-rafa-mercadante.jpg Los conflictos entre Ivonne Montero y Rafa Mercadante son cada vez más evidentes (ESPECIAL)

¿Por qué Fernando Lozada nominó a Ivonne Montero?

Al momento de que Fernando apareció en la pantalla para compartir cuál es el Legado que dejó después de ser eliminado, causó gran impresión al revelar que se trataba de Ivonne Montero, que ya está nominada en La Granja VIP. En cuanto a sus razones, señaló que su decisión simplemente estuvo pensada en “mover las estrategias”, algo que quiso hacer desde dentro y por lo que no quería jurarle lealtad a un grupo en especial.

Como consecuencia, Ivonne perdió la oportunidad de competir por ser Capataz, y que se había ganado gracias a la recompensa de “El Más Gallito” por su Cara a Cara con Manelyk. Por lo que la actriz no ocultó su decepción y rompió en llanto, argumentando que ella jamás le hizo ninguna grosería a Lozada y por eso no entendía que quisiera afectarla.