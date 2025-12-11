Cuándo y dónde ver EN VIVO Y TOTALMENTE GRATIS la SEMIFINAL de La Granja VIP. ¡Descubriremos al último eliminado!

Estamos muy cerca de vivir uno de los momentos más importantes y emocionantes de La Granja VIP. Si has seguido el reality show de cerca y te ha mantenido al filo del asiento o te ha puesto a discutir con desconocidos en redes sociales, no te puedes perder por ningún motivo la semifinal de La Granja VIP. A continuación te damos los detalles que debes tener en cuenta.

Cuándo es la semifinal de La Granja VIP

La semifinal se realizará el domingo 14 de diciembre, para culminar la semana 9 de esta competencia. Arrancará a las 8:00 P.M. y se extenderá hasta las 11:00 P.M.

Cuando termine, nos quedará exactamente una semana para descubrir quién es el gran ganador de La Granja VIP.

Dónde ver la semifinal de La Granja VIP

El evento se transmitirá en vivo y totalmente gratis por la señal del canal Azteca UNO. También puedes seguirlo en el sitio web oficial y en la app TV Azteca En Vivo.

Como cada semana, Adal Ramones llevará la batuta en la semifinal, acompañado por Kristal Silva; también estará el equipo de críticos, alternado con Ferka , Flor Rubio, Linet Puente y Rey Grupero.

Vota para evitar que tu granjero favorito sea eliminado en la semifinal

Para este punto, seguramente ya tienes a uno o dos granjeros que quieres ver como el ganador. No te confíes y, si quedan nominados, comienza a votar; recuerda que puedes hacerlo diario de aquí al domingo, cuando Adal Ramones indique que las votaciones ya se detuvieron.

Solamente tienes que entrar al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo. Ahí te aparece la opción de otorgar tus 10 votos a una sola persona o repartirlos; si contestas las preguntas de una breve encuesta, recibes 10 votos extra.

Este jueves de La Salvación y viernes de La Traición, muchas cosas pueden pasar en el reality show y la lista de nominados puede alterarse drásticamente; además, con solo 7 granjeros que siguen en competencia, las probabilidades aumentan de que tu favorito termine en la lista definitiva y se vaya a riesgo de eliminación.