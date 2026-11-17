Esta nueva semana de La Granja VIP ha arrancado con todo y es que con un reality ya avanzado, los Granjeros comienzan a conocerse mejor y como hemos visto, cualquier cosa podría suceder, por lo que además de las estrategias dentro del programa, es el público quien decide el futuro de los participantes.
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TÚ tendrás la oportunidad de votar y elegir quién de los Granjeros va al Duelo de Nominación esta noche, por lo que el futuro de un Granjero podría cambiar completamente dependiendo de tu decisión de este martes 17 de noviembre.
¿Cuál es el código QR para votar en La Granja VIP HOY?
Como bien sabrás, los días martes están marcados por el Duelo de Nominación en donde los participantes se enfrentan cara a cara en algún reto que se pondrá a prueba su destreza física, mental y habilidad para resolver problemas, en donde el primer Granjero en participar será elegido por el público a través de las votaciones en este código QR:
Es importante que sepas que el perdedor de este Reto se irá directamente a la placa de nominados y podría despedirse del programa el próximo domingo en la Gala de Eliminación, por lo que absolutamente todo podría suceder este martes… ¿Y tú ya sabes por quién votarás?
¿Cuál es la lista de eliminados de La Granja VIP Segunda Temporada?
La Granja VIP Segunda Temporada no da pausa y es que este reality show que ha puesto a todo mundo de cabeza día con día está llevando el lado más animal de nuestros Granjeros a nuevos niveles, por lo que hay algunos que han tenido qué decir “adiós” poco a poco, tal como ha sido el caso de:
- Abigail Pak, “La Coreañera”
- María Karunna
- Carlos Trejo
- Kenny Avilés
- Pascal Nadaud
- Pimpinela Escarlata
- Azalia Ojeda
- Pablo Montero
- Fernando Lozada
- Rafa Mercadante