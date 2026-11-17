La semana 11 de la Granja VIP ya tiene la mira lista en los nominados y, si quieres formar parte en la toma de decisiones que defina el futuro de alguno de los Granjeros, recuerda que puedes votar para enviar a un Granjero al del Duelo de Eliminación. El seleccionado por el público se enfrentará al elegido por el Capataz y quien pierda quedará Nominado, por lo que el resultado puede cambiar la tabla de riesgo de eliminación y, si no sabes cómo votar, estos son los pasos que debes seguir.

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¿Cómo votar paso a paso en La Granja VIP?

Para poder votar, es indispensable que ingreses al portal de votaciones, al cual puedes acceder dando clic aquí o por medio de la App en Vivo de TV Azteca.

Considera todas las opciones disponibles y vota por el Granjero que deseas que se ponga en riesgo dentro del duelo de Nominaciones.

Lista actualizada de Nominados y Granjeros en riesgo de ser Eliminados en la semana 11

A pesar de que aún todo podría cambiar, hasta ahora esta es la lista de granjeros que se encuentran en riesgo:

Mario “Mono” Osuna: Por estar Nominado debido al legado de Rafael Mercadante.

Es importante determinar que el segundo Granjero en riesgo se definirá durante el Duelo de Nominación este martes 17 de noviembre. Igualmente, se debe dejar en claro que el resto de la tabla sigue sin llenarse y será resuelta con las dinámicas de la semana, como La Asamblea, La Salvación y por último, la traición.

¿Quién fue el último Granjero en abandonar la Segunda temporada de La Granja VIP?

Es importante señalar que el último granjero en abandonar la segunda temporada de La GRANJA VIP fue el actor y conductor Rafael Mercadante, quien se convirtió en el décimo eliminado el pasado 15 de noviembre del 2026. Rafael Mercadante fue quien tuvo que dejar La Granja VIP, tras competir por su permanencia contra Ivonne Montero, Niurka y La Bebeshita.