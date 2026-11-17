Los lunes son uno de los días más importantes en La Granja VIP, pues es cuando se define quién será el Capataz de la semana y estará a cargo de importantes decisiones que pueden cambiar las estrategias. Y aunque todos los Granjeros anhelan conseguir este título, solo uno puede ganar y hay un integrante que ya demostró ser todo un experto en estas dinámicas, pues es el que más veces se ha consolidado como triunfador en toda la temporada.

Se trata de Julio Camejo, quien se convirtió en Capataz por tercera ocasión, superando el récord que compartía con Mario “Mono” Osuna de dos victorias. Esto significa que el actor ya tiene inmunidad para la semana 11, debido a que uno de los beneficios de este rol, es que nadie puede nominarlo ni en los Miércoles de Asamblea ni en los Viernes de Traición y automáticamente está entre los últimos 7 que quedan.

¿Por qué Julio Camejo siempre gana como Capataz de La Granja VIP?

Si bien los Granjeros están en igualdad de condiciones para ir a las rondas finales del Juego de Capataz en La Granja VIP, lo cierto es que únicamente los más habilidosos logran llegar a esta etapa y el actor es uno de ellos. Todo gracias a que Julio Camejo tiene grandes aptitudes para las pruebas físicas y de destreza que suelen conformar a los circuitos, además de que las estrategias también ha jugado a su favor, como el plan de Rafa Mercadante para dejar al Mono Osuna de Legado y quitarle el derecho a concursar.

La primera vez que ganó, fue en la semana 1. Posteriormente, el cubano volvió a portar el chaleco para la semana 7 y, finalmente, superó a todos en la semana 11. Y por si fuera poco, también ostenta el título de “Mejor Capataz”, un premio que le dieron los Granjeros durante una ronda de votaciones.

¿Quiénes NO han sido Capataz de La Granja VIP?

Contrario al caso de Julio Camejo como el integrante de La Granja VIP que ha sido más veces Capataz, están otros tres Granjeros que ni una sola vez han tenido la fortuna de ostentar todo el poder. Son Ivonne Montero, Kevyn Contreras y Niurka, quienes sí han llegado a las últimas etapas pero nunca han completado las pruebas con éxito.