La rivalidad entre Ivonne Montero y Niurka dio un giro inesperado con la aparición de Bobby Larios en La Granja VIP. Y tras la polémica reacción que tuvo la vedette al ver a su ex en la pantalla, ya hubo una respuesta del actor, que aseguró que jamás le faltó al respeto a nadie ni mencionó nombres, pero que si salió quien se sintió adjudicada.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Bobby mencionó que él lo único que hizo fue respaldar a una amiga. Por lo que descartó rotundamente haber lanzado indirectas hacia personas de su pasado y reiteró que cuando hizo referencia a las “rémoras” que no les gusta el juego de Ivonne, fue de manera general y sin pensar en una persona específicamente.

“I’m sorry for you and everybody. Yo jamás dije nombres, yo solo le dije que sabía perfectamente bien por quién le estaba diciendo (a Ivonne Montero). Otra persona se puso el saco y pues obviamente le quedó. Jamás dije el nombre, podría ser cualquiera de La Granja VIP. Yo simplemente dí mi apoyo 100% para Ivonne Montero, que es una gran amiga mía desde hace más de 25 años que la conozco”, aclaró el actor.

¿Qué dijo Niurka de Bobby Larios? Su explosiva dedicatoria en La Granja VIP

Todas estas justificaciones surgieron a partir de que Niurka le mandó un fuerte recado a Bobby Larios por apoyar a Ivonne Montero en La Granja VIP. En ese momento, la llamada “mujer escándalo” le pidió la palabra a Adal Ramones y, con la irreverente personalidad que la caracteriza, dijo: “Dile a Bobby que chifle a su...”, haciendo señas con los brazos y desatando la risa de Rafa Mercadante, que resultó eliminado.

Por su parte, la actriz de “El Tigre de Santa Julia” prefirió quedarse callada y solamente optó por agradecerle a Bobby Larios que se tomara el tiempo de apoyarla. De este tema, ninguna de las dos integrantes volvió a hablar y desde que fueron salvadas por el público, Ivonne Montero y Niurka están ignorándose porque ya no se soportan en La Granja VIP.