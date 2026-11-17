Este Martes de Duelo en La Granja VIP el público tendrá la oportunidad de votar para elegir qué Granjero o Peón participa en el “Duelo de Nominación” para enfrentarse contra otro Granjero o Peón y competir en un reto que pondrá en riesgo su lugar en la competencia. Las votaciones quedaron abiertas de forma oficial el pasado lunes 16 de noviembre y la hora en la que se cerrarán será esta noche durante la Gala, esto cuando Adal Ramones lo dé a conocer de forma completamente en vivo, por lo que es importante que sigas la transmisión mediante nuestro sitio web DANDO CLICK AQUÍ. También te sugerimos seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar las notificaciones de nuestro sitio web para estar al tanto de todo lo que ocurre en La Granja VIP.

¿Qué sucede los Martes de Duelo en La Granja VIP y cómo se elige al segundo NOMINADO de la semana?

Todos los martes en La Granja VIP se lleva a cabo una competencia entre dos Granjeros, los cuáles son elegidos mediante dos factores; uno por medio del Capataz y el otro a través de la votación del público. Una vez que se lleva a cabo la elección y se conoce el nombre de los dos Granjeros a competir, ambos deben enfrentarse en un duelo que pone a prueba sus habilidades y destrezas físicas así como mentales que hará que saquen sus mejores estrategias para ganar. En la mayoría de las ocasiones tienen que completar un circuito superando retos, esto tomando en cuenta que el reloj es un factor determinante ya que la rapidez es fundamental. La dinámica, la cual se lleva a cabo completamente en vivo durante la Gala, es explicada a detalle por la Conductora Kristal Silva, quién narra en tiempo real las acciones que los Granjeros llevan a cabo en la competencia.

Ahora bien, la persona que gane y logré completar la misión automáticamente se salva de pertenecer a la Tabla de Nominación de la semana mientras que el Granjero o Granjera (o Peón) que pierda se convierte de forma autimatica en el segundo o segunda nominada de la semana, en este caso sería de la semana 11.

Pasos para votar y mandar a un Granjero al Duelo de Nominación en La Granja VIP

Realizar este proceso es sumamente sencillo, rápido y gratuito; solo tendrás que contra con acceso a internet estable. Los pasos a seguir son muy fáciles; solo deberás ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y Peones a los que puedes mandar al Duelo de Nominación. Por otro lado también puedes ingresar a la sección de votos dando CLICK AQUÍ de forma directa.

¿Quién es el primer nominado de la semana 11 en La Granja VIP?

El primer nominado de la semana en La Granja VIP se define mediante el “Legado”, el cual consiste en que el eliminado de la semana previa, antes de quedar fuera de la competencia, deja en la Tabla de Nominación a un Granjero, en este caso Rafa Mercadante fue quien salió en la semana 10 y su decisión consistió en nominar a Mario “Mono” Osuna.