El link RÁPIDO y directo para VOTAR hoy 15 de noviembre por tu Granjero favorito y salvarlo de ser el Eliminado 10 de La Granja VIP

La Granja VIP llega a un domingo decisivo y el público tiene en sus manos la permanencia de cuatro participantes. Hoy 15 de noviembre, los seguidores pueden votar por su Granjero favorito para ayudarlo a continuar una semana más dentro del reality y evitar que se convierta en el décimo eliminado.

Ivonne Montero, Niurka Marcos, Rafael Mercadante y Daniela Alexis “La Bebeshita” integran la tabla definitiva de nominados. Después de los movimientos de La Traición, todos ellos necesitan el respaldo de sus seguidores para mantenerse en la competencia.

Si quieres apoyar a uno de los participantes, puedes ingresar directamente al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP. La participación es gratuita y también está disponible desde la aplicación TV Azteca En Vivo.

¿Cuál es el link directo para votar en La Granja VIP hoy 15 de noviembre?

El enlace para salvar a tu Granjero favorito es el apartado oficial de votaciones de TV Azteca. Para entrar sin recorrer las distintas secciones del portal, solamente debes dar clic aquí:

VOTA AQUÍ por tu Granjero favorito de La Granja VIP.

Una vez dentro, revisa que aparezca la votación para salvar a los nominados y selecciona al participante que deseas apoyar. Recuerda que tus votos son a favor de su permanencia dentro del programa.

Otra alternativa es abrir la aplicación TV Azteca En Vivo y buscar el anuncio de las votaciones del reality. Desde ese apartado podrás elegir a tu favorito y enviar tus apoyos.

La Granja VIP Ya puedes VOTAR para salvar a uno de los Granjeros NOMINADOS en la semana 10, estos son los pasos a seguir (Crédito: La Granja VIP)

¿Cómo votar y cuántos votos tienes para salvar a un Granjero?

La dinámica permite utilizar 10 votos, los cuales puedes entregar a un solo participante o repartir entre varios nominados. Para completar el proceso, sigue estos pasos:

Ingresa al enlace oficial de votaciones.

Busca el nombre de tu Granjero favorito.

Asigna tus 10 votos entre las opciones disponibles.

Presiona el botón para enviar o confirmar tu elección.

Espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados.

Además, existe la posibilidad de conseguir 10 votos extra. Para obtenerlos, revisa el apartado correspondiente y completa las instrucciones que aparezcan en pantalla. Las opciones habilitadas pueden incluir publicidad, registro o una encuesta.