¿Pascal salió por aburrido? Estas Granjeras ponen sobre la mesa el motivo de su ELIMINACIÓN en La Granja VIP

La Eliminación de Pascal continúa dando de qué hablar entre los habitantes de La Granja VIP, especialmente por la rivalidad que protagonizó con Kevyn “Bicolor” durante su estancia en el reality. Esta vez, Manelyk decidió poner el tema sobre la mesa y preguntarle directamente a Kevyn si consideraba que su enfrentamiento pudo haber influido en que Pascal terminara fuera de la competencia. Durante la conversación, Manelyk le planteó dos posibilidades: si el público había decidido sacar a Pascal por considerarlo aburrido o si su constante rivalidad con Kevyn pudo haber tenido algo que ver. La pregunta no pasó desapercibida, pues ambos protagonizaron varios roces y diferencias mientras compartieron la convivencia dentro de la granja.

Manelyk pone sobre la mesa la rivalidad entre Kevyn Contreras y Pascal Nadaud

Ante el cuestionamiento, Kevyn “Bicolor” dejó claro que no considera que la salida de Pascal haya sido consecuencia de su enfrentamiento. El granjero no quiso atribuirse algún mérito por la eliminación de quien fuera uno de sus principales rivales y se mostró poco convencido de que el público hubiera tomado esa decisión por los conflictos que existieron entre ellos. Sin embargo, Niurka también participó en el intercambio y compartió una teoría bastante diferente. Para ella, Pascal pudo haber salido simplemente porque resultaba aburrido para la audiencia. Su comentario puso sobre la mesa otra posible explicación para entender por qué el participante no consiguió mantenerse en la competencia.

Así, entre las preguntas de Manelyk, la respuesta de Kevyn y la opinión de Niurka, los granjeros analizaron la eliminación de Pascal desde distintas perspectivas. La conversación también recordó los momentos de tensión que existieron entre Kevyn y el exparticipante, una rivalidad que generó varios episodios de confrontación durante el reality. Aunque ninguno puede conocer con certeza las razones detrás de la decisión del público, sus comentarios dejaron claro que la salida de Pascal todavía genera especulaciones dentro de La Granja VIP.