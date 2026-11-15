La App EN VIVO para ver La Granja VIP hoy domingo 15 de noviembre y conocer quién es el Eliminado 10 del reality

La Granja VIP Segunda Temporada está por despedir a un nuevo participante y el público tendrá la última palabra. Este domingo 15 de noviembre, cuatro Granjeros buscarán conseguir el apoyo necesario para seguir en la competencia, mientras las alianzas esperan conocer cómo quedará el juego después de la décima eliminación.

Si quieres seguir la definición desde tu celular, podrás hacerlo GRATIS y EN VIVO mediante la aplicación TV Azteca En Vivo. La plataforma permite sintonizar la señal de Azteca UNO para acompañar la gala y conocer quién deberá abandonar el reality esta noche.

Ivonne Montero, Niurka Marcos, Rafael Mercadante y Daniela Alexis “La Bebeshita” integran la tabla definitiva de nominados. Uno de ellos se convertirá en el eliminado 10, después de una semana en la que La Traición y el Poder de la Herradura cambiaron el panorama.

¿Cuál es la app para ver La Granja VIP EN VIVO hoy domingo 15 de noviembre?

La aplicación que debes descargar es TV Azteca En Vivo, disponible sin costo en Google Play para dispositivos Android y en la App Store para iPhone y iPad. Desde esta plataforma puedes reproducir la señal de Azteca UNO y seguir la Gala de Eliminación sin pagar una suscripción.

Para ver el programa desde tu celular, sigue estos pasos:

Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Busca TV Azteca En Vivo y descarga la aplicación oficial. Abre la app y localiza la señal EN VIVO de Azteca UNO. Sigue la transmisión durante el horario de la gala.

También puedes entrar al sitio oficial de La Granja VIP desde el navegador de tu celular, computadora o tableta. Para cualquiera de las opciones digitales necesitarás conexión a internet.

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¿A qué hora comienza la décima eliminación de La Granja VIP?

La décima Gala de Eliminación comenzará este domingo 15 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO y sus plataformas digitales.

Ese horario corresponde al inicio del programa. El nombre del eliminado se conocerá durante la emisión, por lo que no hay una hora exacta confirmada para anunciar quién se despedirá de sus compañeros.

Además, la programación oficial contempla un Pre Show desde las 19:25 horas y un Post Show a las 23:00 horas, también en tiempo del centro de México.

¿Quiénes pueden ser el eliminado 10 de La Granja VIP?

Los cuatro participantes que llegan en riesgo a la gala de este domingo son:

Ivonne Montero.

Niurka Marcos.

Rafael Mercadante.

Daniela Alexis “La Bebeshita”.

La lista quedó definida después de los movimientos del viernes. Julio Camejo salvó a Kevyn “Bicolor” Contreras y envió a Mono Osuna a la nominación. Posteriormente, Kunno utilizó el Poder de la Herradura para rescatar al exfutbolista, mientras Bebeshita permaneció en la tabla.