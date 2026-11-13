¡OFICIAL! Rafael Mercadante, Ivonne Montero, Niurka Marcos, y Daniela “Bebeshita son los Granjeros que se unen a la Lista Final de Nominados en la Semana 10 después de darse a conocer la decisión de Julio Camejo y por el pico de “Copetes”. Por lo que los votos para ellos serán clave para poder seguir en La Granja VIP; estas son las técnicas que puedes hacer para salvar a tu Granjero favorito en La Gala del domingo:

Da clic aquí para que seas enviado directamente al portal, deja tus votos a tus favoritos y selecciona “Enviar Votos”

para que seas enviado directamente al portal, deja tus votos a tus favoritos y selecciona “Enviar Votos” Otra alternativa disponible es hacerlo desde la app de “TV Azteca en Vivo”, solo entra a la opción de “Vota por tu Granjero Favorito” y deja tus votos.

¿Dónde ver el 24/7 de La Granja VIP?

Para que puedas disfrutar del 24/7, puedes hacerlo completamente GRATIS y EN VIVO en el portal de Azteca UNO, solamente entra al LINK OFICIAL, te llevará en automático al portal para que veas todo lo que pasa entre los Granjeros.

Por otro lado, puedes hacerlo también desde la aplicación de TV Azteca en Vivo, para que selecciones la transmisión de La Granja VIP 24/7. Una gran alternativa que puedes usar para ver todos los detalles de tus Granjeros favoritos que están en la Lista FINAL de Nominados en la semana 10 antes de La Gala del domingo.

¿Por qué Julio Camejo tuvo el poder en el Viernes de Traición?

Para llegar a la Lista FINAL de Nominados fue necesario pasar por el Viernes de Traición, en la semana 10 quien tuvo el poder fue Julio Camejo, debido a que fue el vencedor del Juego de Salvación, además de ya no estar en riesgo, tuvo la decisión de escoger a quién salvar y a quién traicionar.

Aunque en La Salvación, Rafael Mercadante tuvo pase directo al juego, no fue suficiente para vencer al Granjero. No esperes más, empieza a votar en La Granja VIP para que salves a tus Granjeros favoritos antes del domingo.