La Granja VIP: Hora LÍMITE para votar hoy domingo 15 de noviembre y salvar a uno de los Granjeros Nominados

La Granja VIP llega a una nueva noche de eliminación y cuatro participantes necesitan el respaldo del público para permanecer dentro de la competencia. Este domingo 15 de noviembre, los seguidores podrán votar para salvar a su Granjero favorito, aunque deberán estar atentos al anuncio de Adal Ramones durante el programa en vivo.

Y es que no existe una hora exacta confirmada para el cierre de las votaciones. El conductor será el encargado de indicar cuándo termina el plazo para participar, por lo que lo recomendable es enviar los votos con anticipación y evitar esperar hasta los últimos minutos de la gala.

Ivonne Montero, Niurka Marcos, Rafael Mercadante y Daniela Alexis “La Bebeshita” integran la tabla definitiva de nominados. Uno de ellos se convertirá en el décimo eliminado de la segunda temporada.

¿Cuál es la hora límite para votar en La Granja VIP hoy 15 de noviembre?

Las votaciones para salvar a los nominados permanecerán disponibles hasta que Adal Ramones anuncie su cierre durante la Gala de Eliminación de este domingo. Por esta razón, el límite dependerá de lo que se indique conforme avance la transmisión.

La Granja VIP ¡CAOS total en La Asamblea del 11 de noviembre y Los Disfuncionales al borde de la eliminación en la semana 10! (Crédito: La Granja VIP)

El programa comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Ese horario corresponde al inicio de la gala y no al cierre de las votaciones, una diferencia que los seguidores deben tener en cuenta para apoyar a su participante favorito.

La mejor manera de conocer el momento en que finaliza la participación será seguir la emisión en vivo y prestar atención a las indicaciones del conductor.

¿Cómo votar para salvar a uno de los nominados de La Granja VIP?

Para participar, debes ingresar al sitio oficial de votaciones de La Granja VIP. También puedes acceder desde la sección del reality en la aplicación TV Azteca En Vivo.

Una vez dentro, sigue estos pasos:

Revisa la lista de nominados y selecciona al Granjero que deseas salvar. Distribuye tus 10 votos disponibles: puedes entregarlos todos a un participante o repartirlos entre varios. Confirma tu elección. Espera el mensaje que indique que tus votos fueron registrados.

Además, existe la posibilidad de conseguir 10 votos extra. Para obtenerlos, revisa el apartado correspondiente y completa las instrucciones que aparezcan en la plataforma.

¿Quiénes están nominados y dónde ver la eliminación de hoy?

Los cuatro Granjeros que se juegan la permanencia este domingo son:

Ivonne Montero.

Niurka Marcos.

Rafael Mercadante.

Daniela Alexis “La Bebeshita”.

La décima Gala de Eliminación podrá verse EN VIVO y GRATIS por Azteca UNO, así como en el sitio oficial de La Granja VIP y mediante la aplicación TV Azteca En Vivo.