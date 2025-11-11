El Patrón le da un importante consejo a Manola Díez. “Te pones el pie”, le dice
“Eres una mujer muy capaz y muy inteligente”, le dijo El Patrón a Manola Díez mientras le aconsejaba tener más confianza en sí misma para las competencias.
Esta mañana, El Patrón se tomó un momento para aconsejar a Manola Díez y decirle que debería confiar más en ella misma, pues se ha quedado muy cerca de ganar varias competencias. La reconoció por “ser aferrada” y tener determinación. “Muchas gracias por ver eso”, le dijo ella.
