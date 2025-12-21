Los finalistas recuerdan con cariño a ‘Jacinta’ y ‘Luna’ antes de partir de La Granja VIP (VIDEO)
Los granjeros hablaron sobre la reacción del Tío Pepe en su última conversación juntos y lo que la vaca y la tierna becerrita significaron para ellos
Luego de una comida sorpresa y a solamente unas horas de la gran final de La Granja VIP, los últimos cinco participantes del reality show hablaron sobre la emotiva conversación que tuvieron ayer con el Tío Pepe y lo que la vaca ‘Jacinta’ y la tierna becerrita ‘Luna’ significaron para ellos.