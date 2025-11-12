Eleazar y Alfredo Adame quieren sumar a alguien más a su alianza. ¿Lo lograrán?
Alfredo Adame quiere que Fabiola Campomanes se una a ellos para crear una alianza y protegerse entre ellos, pero Eleazar no piensa que ella acepte.
Las alianzas y las estrategias han empezado a crecer en La Granja VIP y Eleazar junto con Alfredo Adame quieren protegerse con todo, por lo que han convencido ya a otra granjera de unirse a ellos, pero quieren sumar a una más.
