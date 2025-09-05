inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Video

Ferka cambia de lugar: de juzgada a crítica en La Granja VIP

Ferka ahora observa desde el otro lado y asegura que aquí nadie se salva del trabajo real.

La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

Ferka se une como nueva crítica en La Granja VIP. Con la experiencia de haber estado bajo juicio público, ahora será ella quien ponga a prueba a los granjeros. Su visión es clara: las estrategias son importantes, pero en este entorno lo único que vale es trabajar, porque las comodidades de las celebridades aquí no existen.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×