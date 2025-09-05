Ferka cambia de lugar: de juzgada a crítica en La Granja VIP
Ferka ahora observa desde el otro lado y asegura que aquí nadie se salva del trabajo real.
Ferka se une como nueva crítica en La Granja VIP. Con la experiencia de haber estado bajo juicio público, ahora será ella quien ponga a prueba a los granjeros. Su visión es clara: las estrategias son importantes, pero en este entorno lo único que vale es trabajar, porque las comodidades de las celebridades aquí no existen.
